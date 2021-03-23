Глава Пятигорска предложил изобразить на банкноте скульптуру орла на горе Горячей

СТАВРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов считает, что скульптура орла, установленная на горе Горячей, может быть изображена на денежной купюре нового дизайна. В целом в городе есть много достопримечательностей, достойных появления на купюрах, сказал Ворошилов во вторник ТАСС.

Ранее в Банке России сообщили, что сейчас на купюрах нет ни одного изображения городов из Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Поэтому ЦБ решил поместить изображения их достопримечательностей на модифицированных купюрах. Используемые в дизайне банкнот изображения городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1000 и 5000 будут иметь хождение в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.

"В целом у нас много знаковых мест - Эолова арфа, Китайская беседка, парк "Цветник", Лермонтовская галерея, известный наш орел. Если бы была возможность, мы могли бы закрыть всю палитру купюр в нашей стране. Есть очень много мест, которые могли бы оказаться на купюре. Но лично мое мнение, конечно, это пятигорский орел, который установлен на горе Горячей", - пояснил Ворошилов.

Глава города отметил, что представители администрации, общественности и экспертного сообщества Пятигорска готовы стать участниками объекта для изображения. "Город насыщен объектами культурного наследия, знаковыми сооружениями, памятниками. Как я увидел на сайте Центробанка России, будет создана некая экспертная комиссия, которая определит вид, который будет изображен на купюре. Надеемся, что в работе этой экспертной комиссии по определению объекта мы тоже поучаствуем и свое мнение выразим", - пояснил Ворошилов.

Также он считает, что изображение Пятигорска на купюре сделает город более узнаваемым. "Это серьезное событие для Пятигорска, любое подобное упоминание, мероприятие - это позиционирование нашего города. Изображение на купюре Центробанка России сравнимо с рекламой по всей стране. Думаем, что это даст нам дополнительный поток туристов", - отметил глава города.

Скульптура орла появилась на уступе горы Горячей в Пятигорске в начале XX века. За 100 лет фигура не раз менялась во время ремонтов и реконструкций. Цементная фигура орла заменена в 1973 году бронзовой копией. Сейчас скульптура является символом Кавказских Минеральных Вод.