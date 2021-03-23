Более 200 выпускников колледжей Ингушетии трудоустроят в 2021 году

МАГАС, 23 марта. /ТАСС/. Более 200 выпускников колледжей Ингушетии, а также более 100 безработных жителей региона намерены трудоустроить в рамках соглашения между ингушским отделением общественной организации "Молодая гвардия" и Общероссийской молодежной общественной организацией (ОМОО) "Мобильные кадры России". Об этом ТАСС рассказал руководитель реготделения "Молодой гвардии" Марат Озиев.

"С учетом высокого уровня безработицы в нашей республике, мы подписали соглашение с "Мобильными кадрами России" о трудоустройстве в 2021 году более 200 выпускников из пяти колледжей республики. Также соглашение предусматривает и трудоустройство более 100 безработных жителей региона. В итоге, более 300 человек смогут трудоустроиться в Москве, Подмосковье, Новороссийске, Казани и Крыму", - сказал Озиев.

По его словам, дорога, проживание и питание работников будут оплачиваться работодателями.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году сможем увеличить число трудоустроенных в рамках соглашения до 600 человек. Также студенты профильных колледжей получат возможность прохождения производственной практики на крупных стратегических инфраструктурных строительных объектах страны", - добавил собеседник ТАСС.

По данным Росстата, самый высокий уровень безработицы по стране фиксировался в октябре 2020 года в Ингушетии (31%), Чеченской Республике (23%), Туве (21,5%), Алтае (16%) и Дагестане (15%). При этом в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, в Москве и Татарстане уровень безработицы имел наименьшие значения (от 2,7% до 3,8%).