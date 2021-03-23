Якутия разработала маршруты в рамках стратегии промышленного туризма

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Якутия стала первым регионом в России, который разработал и представил туристический трек в рамках стратегии развития промышленного туризма, разработанной по методологии Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"Якутия первой среди регионов страны представила турпродукт в рамках стратегии развития промышленного туризма", - сказали в пресс-службе.

"Сокровища Якутии" - серия туристических продуктов, включающих посещение крупных предприятий добывающей отрасли, центров развития традиционных промыслов республики. Среди них - ювелирный дом, национальный концерн, где производят изделия из пушнины, центр традиционной якутской посуды, а также местные предприятия пищевой промышленности, выпускающие хлеб и напитки из экологически чистых дикоросов с добавлением экстракта пантов северного оленя.

"Главное в том, что это некая синергия современных технологий, современных производств с глубокими культурологическими, культурными ценностями", - отметила гендиректор Агентства по развитию туризма и территориального маркетинга Республики Саха (Якутия) Наталья Тюкавкина на презентации проекта туристического трека "Сокровища Якутии".

По словам специалистов, стратегия позволяет регионам развивать промтуризм, помогает предприятиям создавать экскурсии, демонстрирующие экологичность и безопасность современного производства. Проект реализован в рамках подписанного ранее соглашения между Якутией и АСИ. По данным Агентства по развитию туризма в Якутии, около 50 компаний будут готовы принимать гостей на своих объектах к концу 2021 года, а 11 - уже в начале весенне-летнего сезона.

По словам авторов проекта, туристам будет предоставлена возможность ознакомиться с коллекцией старинных ювелирных украшений и работами молодых дизайнеров, традициями производства меховой одежды и обуви, секретами этнических орнаментов, поучаствовать в дегустациях и мастер-классах.

История алмазов

Как отметили создатели проектов, представители алмазодобывающей компании "Алроса" расскажут туристам историю производства российских алмазов - от их рождения до превращения в уникальное ювелирное украшение.

"Все якутские узоры на украшениях сакральны. Для каждого случая жизни есть свой узор", - подчеркивают представители якутских ювелирных домов.

В ювелирных домах, где в том числе собраны украшения начиная с XVI века, мастера помогут желающим создать оберег, который можно будет забрать на память. Кроме того, якутские украшения - неотъемлемая часть национальных костюмов.

В 2016 году якутские мастера подарили голливудскому актеру Леонардо ди Каприо народный "Оскар". Статуэтка была выполнена в виде смотрящего в небо мужчины, держащего в руках чороон (сосуд, используемый в ритуальных целях). Свои украшения для изготовления ценного подарка пожертвовали более ста жительниц Якутии. На создание статуэтки собрали порядка 1,4 кг серебра и 3,49 грамма золота.

Позже якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США), где находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина. Поклонники творчества писателя собрали средства на изготовление трехкилограммовой статуэтки из чистого серебра с инкрустацией из полудрагоценных камней и мамонтовой кости.

Национальный орнамент

Попытаться разгадать тайну якутского орнамента авторы туристического проекта предлагают на производстве этнической посуды из керамики. По словам самих художников, расписанная вручную посуда приобретает не только неповторимые цвета, но и прочность. Традиционная этническая посуда, подчеркивают специалисты, наравне с украшениями является оберегом для дома. Также в рамках тура можно будет создать оберег из меха на специальном производстве и обработке пушнины.

"Каждое предприятие обладает свой "экософией". Это не просто философия о стиле жизни, это учение о том, как можно жить экологично, в гармонии с собой и с природой", - отмечают участники туристического трека.

Они также подчеркивают, что речь в данном случае идет о предприятиях полного цикла. "Одежда - это не просто возможность спастись от холода. Мех - это воспитание человека, это дом для него, в котором он живет на севере", - рассказывают специалисты.

"Сокровища Якутии" также включают в себя посещение угольного холдинга. Отдельным направлением, рассказали в АСИ, станет знакомство с инновационным сектором и IT-технологиями. В пресс-службе добавили, что по объему экспорта IT-услуг Якутия является лидером Дальнего Востока, доля региона составляет 85%.

"Якутские IT-компании считаются серьезными игроками на мировом рынке высокотехнологичных услуг. Сегодня IT-парк "Якутск" объединяет более ста резидентов, и в рамках квеста по парку туристы смогут посетить компании, которые находятся на разных стадиях развития, и познакомиться с их разработками", - сообщили в агентстве.

Арктический туризм в Якутии

Руководитель проектов Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко в рамках презентации отметила, что Якутия стала одним из первых регионов, с которым АСИ начало системную работу над развитием промышленного туризма. Первое онлайн-общение с якутскими коллегами состоялось в июле, когда пандемия была в разгаре, подчеркнула она, а к концу года уже были готовы маршруты, посвященные добыче полезных ископаемых, инновациям на вечной мерзлоте.

"Арктический туризм - это еще и проживание в стойбищах коренных малочисленных народов севера, который с каждым годом набирает большую и большую популярность. Это и знакомство с нашими мастерицами и ремесленниками. Погружение в создание украшений, которое имеет тот самый сакральный, философский смысл, передаваемый из поколения в поколение", - резюмировала Тюкавкина.

В арктических турах до города-порта Тикси можно увидеть северное сеяние, песчаные дюны и Ленские столбы, признанные в 2012 году памятником, находящимся под охраной ЮНЕСКО. Ленские столбы - это скалы, которые достигают в высоту 200 метров и простираются на многие километры.

Для любителей экстремального туризма разработана научная экспедиция "Покорители холода", где несколько команд отправляются в январе в разные точки Якутии и пытаются поймать самую низкую температуру. Команды, находясь в поиске самых низких температур в течение двух недель, проходят школу выживания под руководством опытных инструкторов из числа представителей коренных малочисленных народов.

Представители туристической индустрии выразили мнение, что другие регионы Дальнего Востока также должны разработать похожий продукт и сформировать тем самым новый туристический поток.