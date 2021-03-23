На фестивале в Якутии впервые применят программу, распознающую коронавирус по кашлю

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Молодежный фестиваль "Муус устар" ("Ледокол") пройдет в Якутске и станет ежегодным. Как сообщил глава Ресублики Саха (Якутия) Айсен Николаев в эфире телеканала "Россия-24" , на площадке фестиваля впервые будет применяться программа, способная распознать коронавирус по кашлю.

"Фестиваль проводится у нас - одних из первых в стране - в постковидное время, интерес к нему очень большой. Мы проводим все мероприятия с соблюдением ограничительных мер, что очень интересно, будет впервые применено программное сопровождение на основе искусственного интеллекта, которое будет на входе [на площадку в центре спортивной подготовки "Триумф"] выявлять больных ковидом по кашлю. Это разработка наших российских ученых, на базе этого мероприятия планируем задать стандарт проведения мероприятий в постковидную эпоху", - сказал Николаев.

Он также отметил, что 12 тыс. человек уже зарегистрировались на фестиваль онлайн. На самом мероприятии будет около 4 тыс. человек. На сайте "Муус устар" сообщается, что фестиваль создан, чтобы поддержать талант, креативность и прогрессивность молодых людей. Это первое и самое масштабное событие Якутии для молодежи, которое станет ежегодным.

В переводе с якутского "муус устар" означает "ледоход", символизирующий стремительный переход от морозной зимы к долгожданной весне. В рамках мероприятия запланированы дискуссии о том, как начать свой бизнес, презентация арт-кластера и новых проектов якутских кинематографистов, соревнования по киберспорту, мастер-классы для фигуристов, программистов, различные конкурсы, выставки и концерты.