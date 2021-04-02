Скажите, как его зовут? 85 лет книге со счастливой судьбой

85 лет назад в Ленинграде вышло первое издание книги Алексея Толстого о приключениях Буратино — пожалуй, одного из самых известных и любимых персонажей русской литературы для детей. В честь Дня детской книги вспоминаем, как она создавалась, об иллюстраторах, которые в разные годы создавали образы деревянного человечка

Итальянский человечек с русским характером Детское Село (ныне — город Пушкин Ленинградской области), улица Пролетарская, 4 — в доме по этому адресу, где тогда жил Алексей Толстой, в 1935−36 годах появился на свет "Золотой ключик" — повесть о веселом и озорном мальчишке, которого старый шарманщик Карло создал из говорящего полена. К сказке Карло Коллоди о приключениях Пиноккио, по мотивам которой родилась история о Буратино, писатель обращался дважды. В 1923 году в берлинской эмиграции он адаптировал для русского читателя перевод с итальянского Нины Петровской — писательницы, мемуаристки, хозяйки литературного салона и вообще заметной фигуры в литературной жизни тех лет. Книга вышла в 1924 году в берлинском издательстве "Накануне". В 1933 году, через десять лет после возвращения писателя в СССР, в издательстве "Детгиз" его попросили подготовить новое издание книжки о похождениях деревянной куклы. Точный перевод выходил, как признавался сам Толстой, "скучноватым и пресноватым", и тогда, по совету Самуила Маршака, на основе произведения Коллоди писатель начал создавать свою собственную повесть.

Описание Алексей Толстой © Эммануил Евзерихин/ТАСС

Позаимствовав у Коллоди часть сюжета и прообраз главного героя, он придумал персонажа, полного обаяния, простоты и авантюризма. Его сказку впоследствии на предмет скрытых смыслов и аллюзий не раз исследовали литературоведы, а в ее действующих лицах современники пытались угадать прототипов из реальной жизни. Например, Фаина Раневская в своих письмах указывала на параллели между Буратино и писателем Максимом Горьким, владельцем кукольного театра Карабасом-Барабасом и театральным режиссером Всеволодом Мейерхольдом. В поселке Шушары, через который Толстой проезжал по пути из Детского Села в Ленинград, до сих пор рассказывают легенду о том, что название настолько поражало воображение писателя, что он решил отдать его одному из центральных персонажей повести — крысе. В ноябре 1935 года повесть о Буратино начали публиковать в газете "Пионерская правда", последняя часть вышла три месяца спустя. В 1936 году в Ленинграде издательство "Детгиз" издало отдельную книжку. Сейчас в городе Пушкине под Санкт-Петербургом — на родине сказочной книжки — проходит выставка, посвященная иллюстраторам, которые в разные годы создавали образы деревянного человечка. "На выставке два замечательных экземпляра: один — из собрания нашего музея (Историко-литературный музей города Пушкина) и один — из собрания Василия Дмитриевича Малаховского. Именно его дедушка, Бронислав Брониславович Малаховский, и иллюстрировал это первое издание", — рассказала директор музея Наталья Петрова. Первые иллюстрации Работая над повестью, Толстой по мере появления новых глав зачитывал их друзьям, собиравшимся в его доме, а Малаховский тут же делал зарисовки. Эти карандашные наброски сохранились до наших дней, как и тот самый том "Золотого ключика" с первыми черно-белыми иллюстрациями, который держали в руках автор и художник. "Это материалы, которые совершенно случайно оказались у нас, — рассказал внук иллюстратора Василий Малаховский, который предоставил большую часть экспонатов для выставки в Пушкине. — Бронислав Брониславович был арестован в поселке Пушкинские Горы (приговорен по статье о шпионаже к высшей мере наказания, расстрелян в августе 1937 года, реабилитирован посмертно в 1958 году за отсутствием состава преступления — прим. ТАСС). Все то, что мы видим здесь, сохранено благодаря стараниям сестры его жены — Ирины Валентиновны Щеголевой-Альтман. Она заботилась о его наследии всю жизнь, ее стараниями была издана книжка о Брониславе Малаховском. От нее перешло к нам, мы храним и выставляем".

Описание Наброски иллюстраций к первому изданию, Бронислав Малаховский, 1936 год © Александра Подервянская/ТАСС

Правнучка художника Станислава Малаховская пошла по стопам прадеда и тоже стала иллюстратором детских книг — недавно их работы появились вместе на страницах детского журнала "Чиж и Еж". "Золотой ключик" стал популярным сразу после выхода, и разные авторы впоследствии предлагали свое продолжение истории — в книгах, кино, на сцене и даже в сфере компьютерных игр. Повесть о Буратино для миллионов стала символом детства с присущими ему атрибутами — ирисками и лимонадом, которые производятся и спустя 85 лет и уже стали классикой. Иными словами, Толстому удалось создать один из самых успешных сказочных брендов СССР, или, выражаясь языком современного кинематографа, целую "вселенную Буратино". Книжка про деревянного человечка издавалась в Советском Союзе без малого 200 раз и была переведена на 50 языков. В разные годы ее иллюстрировали известные художники страны. Сколько раз переодевали Буратино "Самые яркие — рисунки Аминадава Каневского. Он первым после Бронислава Малаховского в 1943 году сделал иллюстрации, в 50-м году уже их раскрасил. Копии этих изображений предоставил для выставки Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, — отметила Наталья Петрова. — После него классические иллюстрации, которые известны каждому, создал Леонид Владимирский". Именно Владимирский нарядил Буратино в красную курточку и бело-красный полосатый колпак, тогда как у Толстого они были описаны иначе — коричневая куртка и белый колпак. "Некоторые художники привносили нечто свое в Буратино — что не писали ни Коллоди, ни Алексей Толстой. Например, если взять Каневского, здесь вы увидите короткие круглые шаровары — это чисто его придумка. Оно так и пошло, — отметил внук писателя Денис Толстой. — Это говорит о том, что художник тоже "пишет" книгу. Получается, что несколько книг о Буратино написаны великолепными художниками, начиная от Малаховского, и сейчас тоже есть совсем новые иллюстрации".

Описание Актер Дима Иосифов в фильме "Приключения Буратино", 1975 год © В. Лупейко/ТАСС