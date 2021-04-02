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Скажите, как его зовут? 85 лет книге со счастливой судьбой

Первое издание повести "Золотой ключик, или Приключения Буратино", 1936 год
© Александра Подервянская/ТАСС
85 лет назад в Ленинграде вышло первое издание книги Алексея Толстого о приключениях Буратино — пожалуй, одного из самых известных и любимых персонажей русской литературы для детей. В честь Дня детской книги вспоминаем, как она создавалась, об иллюстраторах, которые в разные годы создавали образы деревянного человечка

Итальянский человечек с русским характером

Детское Село (ныне — город Пушкин Ленинградской области), улица Пролетарская, 4 — в доме по этому адресу, где тогда жил Алексей Толстой, в 1935−36 годах появился на свет "Золотой ключик" — повесть о веселом и озорном мальчишке, которого старый шарманщик Карло создал из говорящего полена.

К сказке Карло Коллоди о приключениях Пиноккио, по мотивам которой родилась история о Буратино, писатель обращался дважды. В 1923 году в берлинской эмиграции он адаптировал для русского читателя перевод с итальянского Нины Петровской — писательницы, мемуаристки, хозяйки литературного салона и вообще заметной фигуры в литературной жизни тех лет. Книга вышла в 1924 году в берлинском издательстве "Накануне".

В 1933 году, через десять лет после возвращения писателя в СССР, в издательстве "Детгиз" его попросили подготовить новое издание книжки о похождениях деревянной куклы. Точный перевод выходил, как признавался сам Толстой, "скучноватым и пресноватым", и тогда, по совету Самуила Маршака, на основе произведения Коллоди писатель начал создавать свою собственную повесть.

Алексей Толстой Эммануил Евзерихин/ТАСС
Описание
Алексей Толстой
© Эммануил Евзерихин/ТАСС

Позаимствовав у Коллоди часть сюжета и прообраз главного героя, он придумал персонажа, полного обаяния, простоты и авантюризма. Его сказку впоследствии на предмет скрытых смыслов и аллюзий не раз исследовали литературоведы, а в ее действующих лицах современники пытались угадать прототипов из реальной жизни.

Например, Фаина Раневская в своих письмах указывала на параллели между Буратино и писателем Максимом Горьким, владельцем кукольного театра Карабасом-Барабасом и театральным режиссером Всеволодом Мейерхольдом.

В поселке Шушары, через который Толстой проезжал по пути из Детского Села в Ленинград, до сих пор рассказывают легенду о том, что название настолько поражало воображение писателя, что он решил отдать его одному из центральных персонажей повести — крысе. 

В ноябре 1935 года повесть о Буратино начали публиковать в газете "Пионерская правда", последняя часть вышла три месяца спустя. В 1936 году в Ленинграде издательство "Детгиз" издало отдельную книжку.

Сейчас в городе Пушкине под Санкт-Петербургом — на родине сказочной книжки — проходит выставка, посвященная иллюстраторам, которые в разные годы создавали образы деревянного человечка.

"На выставке два замечательных экземпляра: один — из собрания нашего музея (Историко-литературный музей города Пушкина) и один — из собрания Василия Дмитриевича Малаховского. Именно его дедушка, Бронислав Брониславович Малаховский, и иллюстрировал это первое издание", — рассказала директор музея Наталья Петрова.

Первые иллюстрации

Работая над повестью, Толстой по мере появления новых глав зачитывал их друзьям, собиравшимся в его доме, а Малаховский тут же делал зарисовки. Эти карандашные наброски сохранились до наших дней, как и тот самый том "Золотого ключика" с первыми черно-белыми иллюстрациями, который держали в руках автор и художник.

"Это материалы, которые совершенно случайно оказались у нас, — рассказал внук иллюстратора Василий Малаховский, который предоставил большую часть экспонатов для выставки в Пушкине. —  Бронислав Брониславович был арестован в поселке Пушкинские Горы (приговорен по статье о шпионаже к высшей мере наказания, расстрелян в августе 1937 года, реабилитирован посмертно в 1958 году за отсутствием состава преступления — прим. ТАСС). Все то, что мы видим здесь, сохранено благодаря стараниям сестры его жены — Ирины Валентиновны Щеголевой-Альтман. Она заботилась о его наследии всю жизнь, ее стараниями была издана книжка о Брониславе Малаховском. От нее перешло к нам, мы храним и выставляем".

Наброски иллюстраций к первому изданию, Бронислав Малаховский, 1936 год Александра Подервянская/ТАСС
Описание
Наброски иллюстраций к первому изданию, Бронислав Малаховский, 1936 год
© Александра Подервянская/ТАСС

Правнучка художника Станислава Малаховская пошла по стопам прадеда и тоже стала иллюстратором детских книг — недавно их работы появились вместе на страницах детского журнала "Чиж и Еж".

"Золотой ключик" стал популярным сразу после выхода, и разные авторы впоследствии предлагали свое продолжение истории — в книгах, кино, на сцене и даже в сфере компьютерных игр.

Повесть о Буратино для миллионов стала символом детства с присущими ему атрибутами — ирисками и лимонадом, которые производятся и спустя 85 лет и уже стали классикой. Иными словами, Толстому удалось создать один из самых успешных сказочных брендов СССР, или, выражаясь языком современного кинематографа, целую "вселенную Буратино".

Книжка про деревянного человечка издавалась в Советском Союзе без малого 200 раз и была переведена на 50 языков. В разные годы ее иллюстрировали известные художники страны.

Сколько раз переодевали Буратино

"Самые яркие — рисунки Аминадава Каневского. Он первым после Бронислава Малаховского в 1943 году сделал иллюстрации, в 50-м году уже их раскрасил. Копии этих изображений предоставил для выставки Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, — отметила Наталья Петрова. — После него классические иллюстрации, которые известны каждому, создал Леонид Владимирский".

Именно Владимирский нарядил Буратино в красную курточку и бело-красный полосатый колпак, тогда как у Толстого они были описаны иначе — коричневая куртка и белый колпак.

"Некоторые художники привносили нечто свое в Буратино — что не писали ни Коллоди, ни Алексей Толстой. Например, если взять Каневского, здесь вы увидите короткие круглые шаровары — это чисто его придумка. Оно так и пошло, — отметил внук писателя Денис Толстой. — Это говорит о том, что художник тоже "пишет" книгу. Получается, что несколько книг о Буратино написаны великолепными художниками, начиная от Малаховского, и сейчас тоже есть совсем новые иллюстрации".

Актер Дима Иосифов в фильме "Приключения Буратино", 1975 год В. Лупейко/ТАСС
Описание
Актер Дима Иосифов в фильме "Приключения Буратино", 1975 год
© В. Лупейко/ТАСС

В том же 1936 году Толстой написал пьесу "Золотой ключик" для Центрального детского театра, а впоследствии создал сценарий одноименного фильма, поставленного Александром Птушко, который вышел на экраны в 1939 году. Еще одну телекартину по мотивам сказки, ставшую культовой, выпустила в 1975 году студия "Беларусьфильм".

На выставку в Пушкине Музей изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре предоставил эскизы к спектаклю Толстого, нарисованные Оскаром Клевером, который также написал иллюстрации к сказкам Х. К. Андерсена.

"Клевер жил в Царском Селе. Мы с коллегами из дальневосточного музея пытаемся выяснить всю историю, как в Комсомольск-на-Амуре попали эти изображения ", — отметила Наталья Петрова.

Почему все любят Буратино

По словам автора идеи выставки, бывшего сотрудника Историко-литературного музея Татьяны Козловой, "Золотой ключик" — это "книга с очень счастливой судьбой": ее начиная с 30-х годов читают все поколения детей.

"Взрослые, которые в юные годы читали ее, рекомендуют и читают ее уже своим родным и близким, детям и внукам", — отметила она.

Секрет популярности Буратино — в его неидеальности, считает Денис Толстой. "Мне кажется, что этот герой интересен и любим всеми детьми, потому что он не суперположительный, а сорванец, озорник, но при этом он остается таким д'Артаньяном — стоит за честь, за правду, бесстрашно вступает в бой с несправедливостью. И этот образ любому поколению детей очень созвучен и приятен", — уверен потомок писателя.

Выставка в Историко-литературном музее города Пушкина будет доступна для посещения по 14 июня.

В Пушкине надеются, что через два-три года посетители смогут побывать в том самом доме Алексея Толстого, где он создавал "Золотой ключик", на бывшей Пролетарской, ныне Церковной улице. В нем планируется открыть музей, посвященный писателю, а также другим литераторам 20–30-х годов, которые там жили и работали.

Александра Подервянская

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