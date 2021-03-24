В Северной Осетии в 2021 году на благоустройство сел направят более 71 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят более 71 млн рублей на благоустройство сельских территорий в 2021 году, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

"По программе "Благоустройство сельских территорий" в этом году будут проведены работы по благоустройству в шести муниципальных районах республики - в Алагирском, Ардонском, Моздокском, Ирафском, Кировском, Пригородном. Будут реализованы 44 проекта по благоустройству сельских территорий с объемом финансирования 71,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В частности, выделенные средства планируется направить на ремонт уличного освещения, устройство ливневой канализации, благоустройство зон отдыха, устройство пешеходных коммуникаций и тротуаров.

Всего в Северной Осетии на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году планируется направить более 736 млн рублей, в том числе из федерального бюджета около 708 млн, из республиканского - 28 млн рублей.

Благодаря этим средствам планируется улучшить жилищные условия гражданам, проживающим в селах, планируется завершение ранее начатых работ по реконструкции водопроводных сетей в районах республики, капитальный ремонт социально значимых объектов.