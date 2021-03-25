Более 35 тыс. человек приняли участие в мероприятиях кировских "Кванториумов" за три года

КИРОВ, 25 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. детей в Кировской области прошли обучение за три года в трех созданных в регионе "Кванториумах" и одном мобильном технопарке, еще 35 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, который в четверг находится в Кирове.

Комаров посетил открытый в Кирове по нацпроекту "Образование" детский технопарк "Кванториум" - центр формирования и развития инженерных компетенций школьников по направлениям: 3D-технологии, программирование, технологии виртуальной реальности, промышленная робототехника, инженерный дизайн, нанотехнологии и другие. Здесь занимаются 1 353 ребят в возрасте от 5 до 18 лет.

"За три года в четырех "Кванториумах" (трех технопарках, созданных в городах Омутнинск, Кирово-Чепецк и Киров, и мобильном технопарке) прошли обучение более 5 тыс. учащихся, в мероприятиях приняли участие более 35 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас на площадке "Кванториума" проходит III региональный чемпионат "ЮниорПрофи" по семи компетенциям для школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Победители регионального чемпионата отправятся на Всероссийский технологический фестиваль "PROFEST - 2021".

Как ранее сообщала министр образования Кировской области Ольга Рысева, до 2024 года в регионе создадут еще три "Кванториума" и три "IT-куба". Продолжится создание центров "Точка роста" в сельских школах и малых городах, где школьники смогут работать на современных компьютерах, 3D-принтерах, управлять квадрокоптерами, играть в шахматы, изучать основы фотографии. Также к концу 2023 года власти планируют оснастить современным оборудованием еще 229 школ.