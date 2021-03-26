В Ингушетии в 2023 году создадут региональный модельный центр для допобразования детей

МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Первый региональный модельный центр (РМЦ) для развития дополнительного образования детей в рамках нацпроекта "Образование" откроется в Ингушетии в 2023 году. Об этом рассказала ТАСС министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

"В 2023 году будет создан первый в Ингушетии региональный модельный центр в рамках федеральной программы "Успех каждого ребенка". В центре будет представлено более 16 тысяч дополнительных общеобразовательных программ для детей. Педагоги, которые занимаются допобразованием, на базе модельного центра смогут получить учебно-методическую, организационную и экспертно-консультативную поддержку", - сказала Бокова.

По ее словам, в регионе на данный момент уже созданы условия для допобразования детей в 105 образовательных учреждениях республики. "Главной задачей РМЦ является формирование современных управленческих механизмов в системе дополнительного образования", - добавила министр.

В Ингушетии дополнительным образованием охвачены 49,5 тыс. детей и молодых людей. За прошедший год в республике были оснащены 300 учебных кабинетов современным оборудованием, созданы 8,2 тыс. новых мест дополнительного образования.