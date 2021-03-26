Пекари из 16 регионов будут соревноваться в выпечке осетинских пирогов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Соревнования по выпечке осетинских пирогов пройдут в рамках конкурса "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2021 в Северной Осетии с 15 по 23 апреля. Об этом ТАСС сообщил директор регионального координационного центра движения (РКЦ) "Молодые профессионалы" в республике (СКАТК) Алан Моуравов.

"За звание лучшего пекаря осетинских пирогов России будут бороться 16 конкурсантов основной возрастной ветки WorldSkills Russia и 6 - WorldSkills Russia Juniors. В финале примут участие победители региональных чемпионатов из 16 субъектов России. Оценивать мастерство пекарей будут 22 экспертов, из которых 6 будут работать на площадке юниоров", - сказал собеседник агентства.

Кроме внешнего вида пирога и его вкусовых качеств, будут учитываться форма одежды конкурсанта, работа с продуктами, санитарное состояние, техника безопасности и другие аспекты.

По словам Моуравова, количество участников в компетенции с каждым годом увеличивается. Если в прошлом году мы выбирали лучшего пекаря среди представителей 13 регионов страны, то в этом их уже 16, а в следующем будет как минимум 19. "За этими цифрами стоит большая работа, связанная с оснащением площадки для компетенции, собственно, проведением соревнований в рамках регионального чемпионата, аккредитацией экспертов, подготовкой конкурсантов", - отметил он.

В рамках деловой программы итоговых соревнований пройдет окружная сессия "Планы и перспективы сетевого, межведомственного и межрегионального взаимодействия в реализации проектов движения "Ворлдскиллс" в субъектах Российской Федерации", направленной на актуализацию и оптимизацию работы с субъектами РФ по анализу системы взаимодействия с Агентством развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс" Россия).

Участниками мероприятия станут руководители и координаторы региональных координационных центров движения "Ворлдскиллс" в субъектах РФ Северо-Кавказского федерального округа. В роли спикеров сессии выступят заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Олег Базер и директор департамента регионального развития Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс" Россия)" Людмила Иванюк.