Около 270 фур скопилось в очереди на границе с Литвой в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Очередь из 270 грузовиков скопилась в Калининградской области на многостороннем пункте пропуска "Чернышевское" на границе с Литвой. Проблема сохраняется из-за сбоя в работе информационных систем на литовской стороне, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"Пропуск машин на литовской стороне оформляется в ручном режиме. Очередь на выезд из РФ [в Калининградской области] составляет 270 автомобилей", - сказал собеседник, уточнив, что до нормализации работы систем на литовской стороне очередь будет расти.

За прошедшие сутки на въезд из Литвы в Калининградскую область были оформлены 157 автомобилей, с российской стороны пункт пропуска работает в штатном режиме. На выезд в Литву оформлены 111 машин, это, по словам собеседника агентства, почти в два раза меньше, чем в обычной ситуации, когда на литовскую сторону пропускалось порядка 200 автомобилей в сутки.

О проблемах на пункте пропуска "Чернышевское" жители области сообщали уже 23 марта. Тогда, по информации областной таможни, был отмечен технический сбой на литовской стороне. Об аналогичной проблеме сообщалось в пятницу. Литовская сторона уведомила калининградскую таможню, что проблема должна быть устранена к 10 утра понедельника. Таможенники рекомендовали планирующим отправку грузов учитывать это обстоятельство.

Калининградская область граничит с Литвой и Польшей (сухопутный участок - 236,3 км). Общая протяженность границы с ними, включая морские участки в Куршском и Калининградском заливах, составляет 648,3 км. В Нестеровском районе области, в районе озера Виштынецкое, находится точка, где пересекаются границы всех трех государств. На территории области действуют восемь международных автомобильных пунктов пропуска - по четыре через границы с Литвой и Польшей.