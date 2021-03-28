Спасатели организовали пешую переправу в селе Дагестана, где сошла лавина

МАХАЧКАЛА, 28 марта. /ТАСС/. Дорожные службы и спасатели расчистили часть дороги, накрытой снежной лавиной в селе Цахур в Дагестане. Для местных жителей организована пешая переправа через этот участок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Продолжаются работы по расчистке дороги в селе Цахур, удалось расчистить часть дороги. На участке организована пешая переправа - спасатели помогают местным жителям перейти через расчищенный участок на другую сторону села", - сказал собеседник.

За последние несколько дней в горах Дагестана сошли две лавины. Одна из них в Тляратинском районе возле села Кардиб, вторая - в Рутульском районе в селе Цахур. По данным ГУ МЧС, в результате происшествий никто не пострадал, разрушений нет. Особенно сложная ситуация сейчас отмечается в селе Цахур - дорога через него связывает с внешним миром и несколько других населенных пунктов, в которых проживают около 4 тыс. человек.

"Было принято решение о направлении на место совместной группировки ГУ МЧС по Республике Дагестан в количестве 25 человек и пяти единиц техники. На данный момент проводится расчистка последствий схода лавины, проблемных вопросов нет, жизнедеятельность населенного пункта не нарушена", - сообщил первый замначальника ГУ МЧС по республике Олег Колпиков в видеозаписи, размещенной на официальной странице регионального главка в Instagram.

По данным ГУ МЧС, лавиноопасность сохранится в горных районах Дагестана как минимум в течение ближайших суток. Экстренное предупреждение продлено до 18:00 мск понедельника 29 марта.