Вылет рейса "Аэрофлота" из Владивостока в Москву отложили на 29 марта

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отложила до понедельника вылет самолета из Владивостока в Москву, который должен был состояться в субботу. Ранее рейс из-за неполадки был перенесен на вечер воскресенья, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Вылет рейса 1703, задержанного в аэропорту Владивостока по технической причине, запланирован на 12:05 (05:05 мск) 29 марта", - сказал представитель "Аэрофлота".

Первоначально вылет должен был состояться 27 марта в 13:50 (06:50 мск). В соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании пассажиров разместили в гостинице, предоставили питание и напитки. Рейс будет выполнять воздушное судно Airbus 330-300.