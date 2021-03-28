Пассажиров аварийно севшего в Краснодаре самолета вывезут дополнительным рейсом

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. "Аэрофлот" выполнит дополнительный рейс из Краснодара для вывоза пассажиров, которые должны были отправиться в Москву на самолете, совершившем аварийную посадку из-за рассогласования механизации закрылков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Аэрофлот" выполнит дополнительный рейс Су-1780 для выполнения рейса Су-1275 и вывоза пассажиров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, вылет назначен на 01:05 мск 29 марта.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-737, следовавший из Москвы в Краснодар, благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту назначения из-за рассогласования механизации закрылков.