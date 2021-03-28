{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиров аварийно севшего в Краснодаре самолета вывезут дополнительным рейсом

Вылет назначили на 01:05 мск 29 марта

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. "Аэрофлот" выполнит дополнительный рейс из Краснодара для вывоза пассажиров, которые должны были отправиться в Москву на самолете, совершившем аварийную посадку из-за рассогласования механизации закрылков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Аэрофлот" выполнит дополнительный рейс Су-1780 для выполнения рейса Су-1275 и вывоза пассажиров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, вылет назначен на 01:05 мск 29 марта.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-737, следовавший из Москвы в Краснодар, благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту назначения из-за рассогласования механизации закрылков.

Теги
РоссияКраснодарский край
Вылет рейса "Аэрофлота" из Владивостока в Москву отложили на 29 марта
Рейс задержали в аэропорту Владивостока по технической причине
Читать полностью