Прямой рейс из Владивостока в Санкт-Петербург запустят 1 июня

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Беспересадочный рейс из Владивостока в Санкт-Петербург запустят 1 июня впервые за много лет, сообщает в понедельник пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о переходе на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 28 марта по 30 октября 2021 года. В летнем сезоне откроется долгожданный беспосадочный рейс по маршруту Владивосток - Санкт-Петербург. С 1 июня авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы с частотой два раза в неделю - по вторникам и субботам", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в прошлые годы по этому направлению самолеты летали лишь с несколькими пересадками. Общее время в пути до Петербурга на новом рейсе составит 8 часов 45 минут.

Также в летнем расписании 2021 года возобновится прямой рейс в Сочи, увеличится до трех раз в день частота перелетов в Москву, а также вырастет частота рейсов на Камчатку и Сахалин. Впервые будут запущены прямые беспосадочные рейсы в алмазную столицу России - город Мирный. Кроме того, с 21 апреля до двух раз в неделю увеличится количество рейсов в Сеул.

21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщал, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок. 23 января правительство России одобрило выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.