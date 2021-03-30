Плюсовые температуры и дождь в марте в Амурской области синоптики назвали аномальными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 марта. /ТАСС/. Синоптики в Амурской области называют погоду в регионе аномальной. Последнюю неделю марта ее характеризовали плюсовые температуры и дожди, сообщается во вторник в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Специалисты гидрометеослужбы очень щепетильно относятся к слову аномалия. В отличие от большинства для метеорологов аномалия это всего-навсего отклонение от нормы. Но март 2021 года в Амурской области даже специалисты считают аномальными: большое количество осадков, прошедших по югу области, главным образом дождями, очень высокие температуры в зимний общий месяц, небольшое количество суточных рекордов дают метеорологам право поставить погодные условия марта этого года в ряд абсолютно аномальных", - говорится в сообщении.

Ночь на 29 марта синоптики назвали самой теплой в Благовещенске с 2004 года: 3 градуса тепла. Кроме того, суточное количество осадков 11,9 мм почти вдвое перекрывшее прежний суточный максимум 1972 года - 6,9 мм.

По данным синоптиков, до конца недели регион ожидает еще два циклона: в четверг циклон с северо-запада принесет ночью мокрый снег в Сковородинский и Магдагачинский районы, днем осадки распространятся на всю область. В пятницу - циклон с юго-запада.

"В условиях неустойчивой погоды, двух циклонов подряд и отсутствия времени для существенного прогрева воздуха осадки по области пройдут преимущественно в виде мокрого снега и лишь местами в южных районах вероятен дождь. В тылу циклона ожидаются вторжение северных воздушных масс и холодные выходные", - говорится в сообщении.

Во вторник по северу области небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура по северу до плюс 7 градусов, по югу до плюс 9 градусов.