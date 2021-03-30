"Обелиск" из магмы вырос в кратере вулкана Шивелуч на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 марта. /ТАСС/. Новый "обелиск" из магмы появился в кратере древнего вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил ТАСС во вторник, в День вулканолога, научный сотрудник Камчатской вулканологической станции им. Левинсон-Лессинга в поселке Ключи Юрий Демянчук.

День вулканолога - неофициальный праздник, установленный в память о том, что 30 марта 1956 года - 65 лет назад - на Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный. Оно считается первым детально изученным извержением вулкана.

"На Шивелуче начал расти новый обелиск, он еще выше предыдущего, появившегося в середине 2020 года. Это уникальное явление, такого не было за всю историю наблюдения за этим исполином. Мне удалось снять его с близкого расстояния, коллеги очень удивились. Высота новообразования около 120 м. Видно, что он продолжает расти", - сказал Демянчук.

По его словам появление "обелисков" может быть связано с изменением состава магматического материала, который стал пластичнее.

О вулканах Ключевской группы

Самая восточная в России вулканологическая станция основана в 1935 году в центре камчатского поселка Ключи. Здесь часто бывает многолюдно: приезжают школьники, туристы, ученые, желающие своими глазами увидеть так называемое огненное кольцо Камчатки. В 2021 году, когда государственные границы остаются закрытыми, зрителей поубавилось. И все же в немногочисленных гостиницах поселка Ключи было не протолкнуться от желающих увидеть извержение Ключевской сопки.

За взрывоопасным характером вулканов Ключевской группы, самые крупные из которых хорошо видны прямо из поселка, более 30 лет наблюдает и Юрий Демянчук. Молодой геофизик приехал на полуостров на три года, а остался на всю жизнь. Как признается сам, он дорожит возможностью ежедневно работать у подножия огнедышащих гор.

"Помните слова из неофициального гимна Камчатки: "Это красиво - сопки в тумане. Это нормально - жить на вулкане"? Так вот мы ежедневно живем как на пороховой бочке, учитывая взрывоопасный характер наших соседей. Многие боятся Ключевской сопки, не думая, что Шивелуч, например, куда опаснее. Однажды мне даже пришлось в прямом смысле убегать от извержения. Оно началось в тот момент, когда мы работали в кратере. Сейчас следим за активностью исполинов с помощью оборудования, хотя многодневные полевые выходы сотрудников института никто не отменял", - рассказал Демянчук.

Руководитель вулканостанции говорит все это, показывая обустройство деревянного здания знаменитой камчатской обсерватории. На нескольких десятках квадратных метров уместились и геологический музей, и помещения для научной деятельности, и уникальная библиотека.

"В 1962 году, когда на базе нашей станции организовали Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, сотрудники массово поехали из Ключей в Петропавловск-Камчатский. Все-таки там рестораны, театры, кипит жизнь. С каждым годом людей на станции становилось все меньше и меньше, но это не помешало нам всем собирать экспозиции для нашего уникального музея. Здесь представлены образцы вулканологического оборудования разных лет, застывшая лава, обуглившиеся в результате извержений части деревьев, образцы горных пород и минералов", - добавил ученый.

Почетное место в экспозиции занимает штурвал научно-исследовательского катера "Борис Пийп", который когда-то был практически штатным сотрудником Института вулканологии. В постсоветский период учреждению пришлось туго, судно пустили на металлолом. Только штурвал от него и остался. "Нельзя сказать, что на науку сегодня ничего не выделяют. Только в этом году институт получил по нацпроекту 11 млн рублей на приобретение техники. Вся она дорогостоящая, но обновляться необходимо. Особенно с такими взрывоопасными соседями", - добавил руководитель вулканостанции.

О турах на действующие вулканические извержения

Современная видеосистема станции позволяет вести наблюдение за Ключевской группой вулканов в оптическом и инфракрасном диапазонах. Изображение с камер транслируется на геопортал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Увидеть уникальные фотоснимки может каждый в любой точке земли.

"Если мы не работаем в поле, то каждый день проводим на станции: обрабатываем полученные данные, передаем информацию в институт. А если что-то происходит, то и ночами работаем. Последнее вершинное извержение Ключевского, например, закончилось в ночь на 9 февраля, и мы это увидели первыми. Но это скорее исключение, в большинстве случаев у нас все-таки тихо и спокойно - если так, конечно, можно говорить, находясь в огненном кольце", - отметил Демянчук.

В поселке ключи живут 5 тыс. человек. Как рассказал ТАСС организатор туров на действующие вулканические извержения Олег Ширин, местные жители давно научились зараббатывать на извержениее вулканов.

"Безусловно, идти на извергающийся вулкан - это риск. Никто не говорит, что это на 100% безопасно, мы не обманываем своих клиентов. Хотя, конечно, стараемся отработать так, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Главное здесь - хорошая физическая форма, качественная экипировка, и чтобы с погодой повезло. Мы поднимаем туристов на разные высоты на снегоходах, по желанию - организуем ночевки", - рассказал организатор туров.

Проезд на снегоходе от поселка Ключи до полевой станции вулканологов "Апохончич" стоит около 22-30 тыс. рублей для одного пассажира. "Да, это недешево, но яркие впечатления, поверьте, куда дороже", - уверен Ширин.

На Камчатке насчитывается около 190 вулканов, 29 из которых - действующие. Здесь же расположен самый высокий активный вулкан Евразии - Ключевская сопка, очередное извержение которого завершилось в марте.