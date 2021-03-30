Новый обход Ялты для сокращения пути к самым южным курортам построят в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Новый участок дороги, ведущей к самым южным курортам Крыма, проложат в обход Ялты, чтобы в высокий сезон избежать пробок и сократить время в пути, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта республики.

По итогам Госсовета в конце сентября 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс, которые ведут к Черноморскому побережью России. Вдоль Южного берега Крыма между горами и морем пролегает относительно узкое шоссе, на котором летом в курортный сезон нередко образуются пробки.

"Трасса очень сложная (проект нового обхода). Скорее всего, будет очень много путепроводов. Ее построят для того, чтобы избежать заторной ситуации в Ялте в курортный сезон. Чтобы люди, которые едут в ту же Алупку, Форос, ехали сразу в пункт назначения, не заезжая в Ялту", - сообщили в министерстве.

Собеседник агентства уточнил, что предварительно рассматривается возможность строительства новой дороги на участке от поселка Массандра до села Виноградное и поселка Ливадия. "Есть несколько вариантов строительства трассы. Сейчас проект проходит технико-экономическое обоснование", - добавил представитель Митранса Крыма.

По его словам, объект будут строить в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Четырехполосная дорога

Ранее зампредседателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов на совещании о ходе реализации инфраструктурных объектов на территории региона сообщил о том, что власти полуострова прорабатывают два варианта маршрута новой четырехполосной дороги. "Первый вариант идет по заповеднику, это маловероятный вариант, второй требует строительства глобальных инженерных сооружений в виде мостов, путепроводов", - сказал Кабанов. Он добавил, что до конца текущего года будет подготовлен блок изысканий, а также сформирована предельная стоимость объекта.

На минувшей неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие годы в рамках ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя будут построены четырехполосные съезды от трассы "Таврида" к основным городам Республики Крым. Кроме того, запланирована реконструкция горной дороги от Ялты до Бахчисарая. Хуснуллин отметил, что также будут выделены средства на приведение в нормативное состояние существующей дорожной сети региона.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".