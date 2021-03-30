Взрывных устройств в школах Барнаула после писем о взрывчатке не обнаружили

БАРНАУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Проверки 16 школ Барнаула, в которые ранее поступили анонимные сообщения о наличии взрывных устройств, завершены. Угрозы не подтвердились, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

"Все школы проверены, получены акты обследования о том, что в школах безопасно. Дети приступят к занятиям со второй смены. Школы №81, №60, №69 учатся с третьего урока", - сказали в пресс-службе.

Электронные письма с сообщением о том, что школы "заминированы", пришли в ночь с 29 на 30 марта в 16 школ Барнаула. Во все школы были направлены полицейские для проведения соответствующих проверок. По данным мэрии города, в 13 школах занятия в первой смене были отменены.

Источник ранее сообщал ТАСС, что во вторник учеников нескольких школ в Барнауле эвакуировали из-за сообщений о "минированиях". 21 февраля барнаульские школы также получали электронные сообщения о "минированиях". Ни одно из них не подтвердилось.