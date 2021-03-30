Ледовые транспортные переправы начали закрывать в Архангельской области из-за потепления

АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Дорожное агентство "Архангельскавтодор" начало закрывать ледовые автомобильные переправы через реки в Архангельской области. Из 45 переправ на региональной сети автодорог уже закрыто пять, говорится во вторник в сообщении пресс-службы ведомства.

"На региональной сети автодорог Архангельской области активно закрываются ледовые переправы. Это связано с пришедшей в регион устойчивой плюсовой температурой. Прекратилось движение по переправе через Северную Двину в Усть-Пинеге (Холмогорский район). Также перестала функционировать переправа через Кимжу, однако там движение продолжает осуществляться по расположенному рядом понтону. Сегодня нет проезда по ледовым переправам через Пинегу в Ясном и в районе Рыбзавода, закрыта и переправа через Шильмушу в Большом Кротово", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на переправах, которые продолжают работать, резко снижена грузоподъемность.

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук, в ближайшее время в регионе ожидается теплая погода, среднесуточная температура будет выше нуля градусов. "На ближайшую неделю - десять дней прогноз теплый, идет стабильный теплый процесс. Для функционирования переправ нужно, чтобы среднесуточная температура была ниже нуля, у нас кое-где ночью есть понижение до минус двух-пяти градусов при прояснениях, но в целом температурный фон выше нуля", - сказала Пархомчук.

Как отметили в "Архавтодоре", в этом году сроки закрытия переправ немного раньше обычных. Если теплая погода сохранится, все ледовые переправы будут закрыты в первой декаде апреля.