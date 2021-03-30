Обь рядом с Салехардом в 2021 году промерзла до рекордных 159 см

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Толщина льда на реке Обь рядом с городом Салехардом (Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в этом году достигла рекорда и почти в два раза превысила средние многолетние показатели. Об этом ТАСС сообщил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин во вторник.

"Достаточно большая величина льда на Оби в районе Салехарда - 159 см. Конкретно на данном участке мы можем говорить, что в этом году рекордная толщина льда", - сказал он.

Кошкин отметил, что средняя многолетняя толщина льда составляла порядка 95 см. "В прошлом году толщина льда на данном участке составляла и вовсе 85 см. Это ниже среднемноголетних показателей и в два раза почти ниже, чем сейчас", - добавил он.

По словам руководителя Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, рекордная толщина льда на Оби в этом году связана с тем, что начало зимы в Салехарде характеризовалось низкими температурами и отсутствием осадков.

Река Обь - самая протяженная в России, ее длина реки составляет 3 650 километров. Обь впадает в Карское море, образуя в своем устье залив Обская губа. От истока до устья пересекает территории Алтайского края, Новосибирской области, Томской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев.