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В Северной Осетии откроют международную школу по подготовке IT-специалистов

Она будет работать на базе факультета математики и компьютерных наук СОГУ

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 марта. /ТАСС/. Объединенный институт ядерных исследований и Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ) имени К. Л. Хетагурова откроют международную школу "Аналитика больших данных" в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил ректор СОГУ Алан Огоев.

Школа откроется на базе факультета математики и компьютерных наук СОГУ. Там будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов для развития проектов класса мегасайнс, аналитики Больших данных, цифровой экономики и других перспективных направлений.

"Развитие кадрового потенциала - одно из основных направлений работы. Школа будет соответствовать ключевым показателям федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Главным вызовом школы должно стать снятие самых проблемных барьеров в части подготовки кадров и развития человека в условиях цифровой экономики. Сегодня подготовка кадров идет не в ногу с изменениями технологий. Цифровая трансформация была названа президентом в числе национальных целей развития страны до 2030 года", - сказал Огоев.

Объединенный институт ядерных исследований - научный центр, в котором фундаментальные исследования интегрированы с разработкой и применением новейших технологий и университетским образованием. На базе института строится сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов. Членами института являются 18 государств. С 2019 года Объединенный институт ядерных исследований и Северо-Осетинский государственный университет сотрудничают в форме совместной образовательной программы по направлению подготовки "Физика элементарных частиц".

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