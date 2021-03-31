Синоптики Приморья ожидают подтоплений весенним паводком в ближайшие три дня

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Уровни рек Приморского края в ближайшие три дня будут расти на 10-70 см благодаря притоку талых вод и могут подтопить пойменные территории с хозяйственными объектами, сообщает в гидрологическом бюллетене в среду "Примгидромет".

"В ближайшие трое суток на реках центральных, северных и западных районов края продолжится пополнение русловых запасов талым стоком преимущественно на 0,1-0,7 м. В процессе развития весеннего половодья - притока воды, а также движения воды поверх льда и ледохода - сохранится тенденция выхода рек из берегов (участки рек Уссури, Арсеньевка, Малиновка, Комиссаровка, а также их малых притоков) с подтоплением пойменных территорий, расположенных на них хозяйственных объектов", - говорится в бюллетене.

На реках центральных и северных районов края продолжается основной процесс вскрытия ото льда. На отдельных участках рек происходит ледоход и подвижки льда. Реки южных, западных и восточных районов преимущественно очистились ото льда. Общий весенний подъем воды над зимним уровнем на большинстве рек края составляет 0,7-2,5 м, на отдельных участках рек центральных и западных районов края - до 3,0 м. При этом опасных гидрологических явлений не отмечается.

Количество дождя, выпавшее за минувшие выходные, в некоторых районах Приморского края превысило месячную норму более чем в два раза. Весеннее половодье в Приморье в этом году ожидается сильнее, чем в прошлом, а уровни рек на всей территории поднимутся выше средних многолетних значений на 0,5-1 м. По словам главы "Примгидромета" Бориса Кубая, сильные осадки в ближайшие месяцы могут усугубить паводковую обстановку.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за своих погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.