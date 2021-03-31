В Якутске создадут новый квартал из 66 жилых домов со школами, детсадами и поликлиникой

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Новый квартал с жилым комплексом из 66 домов, в котором также будут открыты две школы, два детсада, поликлиника и крытый каток, создадут в южной части Якутска. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального Минстроя.

"В новом квартале будет построен современный жилой комплекс, состоящий из 66 жилых домов разной этажности. <...> Также планируется строительство двух детских садов, которые смогут принять до 690 воспитанников, двух школ на 1 980 учащихся, поликлиники на 600 посещений, крытого катка с многофункциональным спортивным залом. Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории микрорайона будет построена пожарная часть", - приводит пресс-служба в сообщении слова министра строительства Якутии Павла Кылатчанова.

Ранее власти региона сообщали, что это самая крупная строительная площадка республики. Всего в этих домах будет создано 6,5 тыс. квартир. Как добавили в Минстрое Якутии, реализация данного инвестпроекта позволит удовлетворить спрос на рынке недвижимости в городе.

В министерстве уточнили, что до 2022 года в ходе первого этапа инвестпроекта застройщик "Республиканское ипотечное агентство" возведет семь многоквартирных домов, где будет свыше 680 квартир на общей площади 26 508 кв. метров.

Проектом предусмотрено обустройство микрорайона пешеходными и велосипедными дорожками общей протяженностью 6 км, благоустройство парков и скверов.

"Сегодня застройщик производит демонтаж заброшенных помещений, ранее принадлежавших расформированной воинской части в районе квартала ДСК", - уточнили в министерстве. Земельный участок будущего квартала площадью 68,5 га находится в республиканской собственности.