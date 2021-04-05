В поисках "Союза": как ищут отделившиеся при запуске части ракеты

Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ" — входит в Госкорпорацию "Роскосмос") более 20 лет ищет на земле фрагменты ракет-носителей, запущенных с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. Корреспондент ТАСС отправился с отрядом на поиски, чтобы узнать, как это происходит

Одна из их последних находок — части "Союза 2.1б", запуск состоялся в конце марта с космодрома Восточный. Первый раз ракета отсюда отправилась пять лет назад — в апреле 2016 года. С тех пор стартовали еще шесть "Союзов". Очередной успешный пуск был 25 марта, и в тот же день группа отправилась на поиски отделяющихся частей ракеты-носителя — за два дня все четыре боковых блока были найдены. Теперь их предстоит вывезти из тайги. "Траектория падения отделяющихся ступеней рассчитана заранее, поэтому есть понимание, в каком районе вести поиски. В этот раз повезло: в первый день были обнаружены три боковых блока, во второй — еще один. Все они упали в расчетном месте внутри района падения на расстоянии около пяти километров друг от друга", — рассказал Александр Двуреченский, начальник отдела НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина (филиал АО "ЦЭНКИ").

Описание Начальник отдела НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина (филиал АО "ЦЭНКИ") Александр Двуреченский © Екатерина Киселева/ТАСС

Линия падения ракет рассчитывалась еще при проектировании космодрома и стала одним из преимуществ Восточного, поскольку не проходит над густонаселенными территориями или иностранными государствами. Места, где можно найти обломки, расположены в малонаселенных районах или в нейтральных водах — в основном это север Амурской области и соседняя Якутия. Готовясь к старту, Роскосмос информирует правительство Амурской области, чтобы то предупредило о запуске местных жителей: важно, чтобы рыбаки, охотники и рабочие расположенных на этой территории предприятий эвакуировались. В день пуска проводится контрольный облет: если никого нет, то в Роскосмос и правительство региона отправляют телеграмму "Район падения подготовлен, люди отсутствуют, можно запускать". В поисках частей ракеты Как правило, в составе поисковой группы от шести до восьми человек. Это представители Роскосмоса, районной администрации, экологи, сотрудники МЧС. Чаще всего ступени находят члены экипажа с десятилетним опытом работы.

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Специалисты вылетают на поиски на вертолете из города Зеи. Это происходит сразу после сообщения о пуске на Восточном. Боковые блоки первой ступени отделяются со 118 секунды полета ракеты. Достигнув высоты порядка 80 километров, они падают на землю. Четырехтонные части ракеты накалены, но достаточно быстро остывают, и исходящий от них пар — один из ориентиров для поисковой группы. "Зимой поиски усложнены тем, что боковые блоки по цвету близки к белому, на фоне снега сразу не разглядеть. Если отсрочить начало работ, их может занести снегом, и тогда на поиски потребуется больше времени", — пояснил Двуреченский и добавил, что в теплое время года существует другая проблема — места заболочены, и вертолету вблизи упавших блоков сложно сесть. В этот раз, как и в абсолютном большинстве случаев, части ракеты обнаружили в границах обозначенного района падения — участок размерами 50 километров с севера на юг и 30 километров с запада на восток. Командир экипажа разглядел части ракеты среди деревьев с высоты около 1,3 километра. Это место считается глухой тайгой, ближайший населенный пункт находится в 20 километрах — поселок Горный, где проживают около 760 человек. Жители рассказывают, что при падении махины слышали гул. Детали перевозки Найденные части готовят к транспортировке. Для этого недалеко от места падения расчищают площадку, с которой их будут вывозить вертолетом. "Когда боковые блоки упали целенькими, специалисты бензорезом проделывают в них отверстия, заводят стропы. Затем вертолет с тросом внешней подвески зависает над ступенью, происходит строповка, вертолет поднимается и переносит груз на заранее подготовленную для его посадки площадку. Там специалисты пилят [фрагменты] на куски размерами два на три или один на девять метров, складывают в вертолет или подвешивают в авиационных стальных сетях и на внешней подвеске транспортируют в Зею. Оттуда — на космодром", — сказал Двуреченский. "Космический груз" доставляют на место за 10–14 дней, где он остается на хранение с перспективой утилизации. За пять лет на Восточном складировали более 90 тонн фрагментов ракет.

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А вот если блоки при падении разбиваются на большее количество частей, специалисты делают облет территории в поисках и после принимают решение об их перевозке. У Роскосмоса есть обязательство — вывезти даже самые мелкие фрагменты. "В прошлый раз радиус разброса фрагментов составил до 100 метров. Но по регламенту максимально все были собраны", — сказал Двуреченский. Работая в тайге, специалисты не исключают встречи с дикими животными. Во время облета территории нередко видят пробегающих лосей, оленей. "Следы медведей видели, но самих животных не встречали. А вот работая на Алтае, наши сотрудники животное однажды встретили. Но этой встречи испугались не только они, но и сам медведь — убежал", — вспомнил случай собеседник ТАСС. Вопросы экологии Экологи на территории падения работают дважды — до запуска, собирая пробы земли, снега или воды, и после него — так же сбор проб, но уже на месте падения боковых блоков. "Самое главное — провести исследование на наличие нефтепродукта, то есть керосина. Кроме того, берут пробы на металлические элементы — кадмий, цинк и прочее. Результаты передаются правительству Амурской области для принятия решения", — сказал Двуреченский. Негативные послепусковые последствия для природы могут быть связаны с вероятностью лесных пожаров. Для Амурской области, которая и так считается одним из самых пожароопасных регионов в стране, предотвращение распространения огня важно.