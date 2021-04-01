Липецкие власти рассмотрят возможность увеличить поддержку местной команды по мини-футболу

ЛИПЕЦК, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены рассмотреть возможность увеличения поддержки для местной команды по мини-футболу клуба "ЛКС". Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам встречи с игроками.

Ранее команда впервые в истории областного спорта стала победителем регулярного первенства в конференции "Запад" Высшей лиги. "Понимаем, что возможное участие клуба в суперлиге - это другой уровень финансовых затрат, многое зависит от того, готовы ли подключиться спонсоры. Поэтому будем думать, будем обсуждать. Время для принятия решения у нас есть",- сказал Артамонов.

Он напомнил, что липецкая команда за два последних года поднялась с 10 места на первое. "Спасибо футболистам и тренерам за игру, за ваш огромный труд. Поздравляю с выдающимся достижением и желаю победы в дальнейших играх", - отметил глава региона, вручив игрокам кубок и медали.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что далее "ЛКС" сыграет матчи плей-офф, соперником станет МФК "Ростов". "Первый матч в Ростове-на-Дону состоится уже 3 апреля, 6 апреля - ответная игра в Липецке",- сказали в пресс-службе. Здесь напомнили, что мини-футбольный клуб ЛКС основан в 2017 году и в первый год принимал участие в городских и областных турнирах. "Команда выиграла множество наград, объединив в своем составе сильнейших игроков Липецкой области и в первый же сезон выиграла большинство региональных соревнований, а следующим этапом развития клуба стало участие в Высшей лиге первенства России",- отметили в пресс-службе.