Свыше 160 пожарных-добровольцев в Липецкой области получат навыки оказания первой помощи

ЛИПЕЦК, 1 апреля. /ТАСС/. Свыше 160 добровольных пожарных, изъявивших желание бороться с природными пожарами в Липецкой области, получат навыки оказания первой помощи и действий при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя начавшиеся в области учения под руководством профессиональных спасателей.

"В течение двух дней 167 человек освоят навыки оказания первой помощи, действий при пожарах и других чрезвычайных ситуациях под руководством профессиональных спасателей, благодаря чему смогут помочь пожарным с успешным тушением возможных возгораний на ранней стадии", - сказал Артамонов.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, перед началом мероприятия был также торжественно открыт пожарно-спасательный пост № 44 в поселке Сухоборье - первый из четырех запланированных к созданию в этом году. "Новый пост будет обслуживать пять населенных пунктов, в которых проживают 1,5 тыс. человек, спасатели смогут более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, ведь в их распоряжении есть все необходимое для работы на пожаре или проведения спасательных работ локального масштаба", - отметили в пресс-службе.

Сам Артамонов заметил, что область ежегодно вкладывает большие средства в развитие системы пожарной охраны. "Мы добились того, что леса в регионе не горят, а пожарные всегда вовремя прибывают на место ЧП, обязательно будем продолжать работу в этом направлении, чтобы достичь лучших результатов в деле спасения людей и природы", - заключил Артамонов.