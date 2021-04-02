Власти Чукотки выделили 2,5 млн рублей, чтобы снизить контакты белых медведей с людьми

ТАСС, 2 апреля. Экологические инспекторы, занимающиеся сохранением популяции белого медведя в прибрежных селах Чукотки, получили грант почти в 2,5 млн рублей на закупку обмундирования и оборудования. Это необходимо, чтобы снизить количество контактов полярных животных с людьми, сообщили ТАСС в Департаменте природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. На Чукотке эти животные регулярно выходят к поселениям, только в 2020 году сообщалось о десятке таких случаев. Последний из них произошел в конце прошлого года, когда около 30 белых медведей "взяли в осаду" село Рыркайпий на севере региона.

"Почти на 2,5 млн рублей, выделенных из окружного бюджета, инспекторам закупили 50 комплектов теплой зимней одежды для работы в районах с экстремально низкой температурой, специализированную обувь, поисковые фонари. Обмундирование будет разослано по прибрежным поселкам, где работают так называемые "медвежьи патрули" по отпугиванию хищников от населенных пунктов", - уточнили в департаменте.

С копьем на медведя

Детей в чукотском селе Рыркайпий, который находится на берегу Северно-Ледовитого океана, с малых лет учат: прежде чем выбежать из подъезда, нужно аккуратно высунуть голову и осмотреться - нет ли поблизости белого медведя. Зубастые соседи регулярно заходят в населенный пункт, и 15 лет назад здесь решили создать "Медвежий патруль". Эта общественная организация занимается отпугиванием белых медведей от села.

Координатор патруля Татьяна Миненко больше десяти лет противостоит хищникам, которые выходят к селу в поисках пищи. "Если животное проявит агрессию, кто-то один - или человек, или зверь - точно пострадает, поэтому наша задача - не дать им встретиться нос к носу. Мы также проводим мониторинг численности мишек - это нужно для научных наблюдений за состоянием чукотско-аляскинской популяции", - рассказала Миненко.

"Медвежий патруль" состоит из трех человек, но их сил достаточно, чтобы отогнать от села не один десяток косолапых. В 2019 году населенный пункт, где живут около 600 человек, взяли в плотное кольцо почти 60 медведей. Большинство из них - сами ушли от села, но были и те, кого пришлось отгонять криками.

"Из оснащения у нас - снегоход и квадроцикл, но бывает и пешком проходим десятки километров. У мужчин-волонтеров есть ружье с резиновыми пулями, а я уже почти 14 лет справляюсь копьем и ручной ракетницей. А вообще, при встрече с медведем главное не бежать. Выходить в сторону берега лучше с большой палкой, если попали в зону видимости хищника, то на эту палку можно надеть шапку или куртку. То есть каким-то образом показать медведю, что вы выше и мощнее. Также нужно громко кричать, свистеть и постараться незаметно исчезнуть с его глаз", - посоветовала координатор "Медвежьего патруля".