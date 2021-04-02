{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр образования Бурятии подал заявление об отставке

Глава республики Алексей Цыденов пока не принял ее, и отправил Баира Жалсанова в неоплачиваемый отпуск

ТАСС, 2 апреля. Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов в пятницу подал заявление об отставке, сообщила пресс-служба главы Бурятии.

25 марта в Минобразования региона, а также в комитете по образованию администрации Улан-Удэ прошли обыски. Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, поводом стало уголовное дело в отношении руководителя юридического лица, которого подозревают в хищении субсидии на развитие системы дошкольного образования.

"Баир Жалсанов написал на имя главы Бурятии прошение об отставке по собственному желанию. В своем заявлении он выразил уверенность в объективном и справедливом рассмотрении всех обстоятельств дела следствием, заверил, что работал честно и добросовестно. Поскольку на сегодня официальной информации от МВД нет, Алексей Цыденов наложил резолюцию: "Оформить отпуск без содержания до выяснения ситуации", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
В Крыму разобьют сад в память о жертвах концлагеря "Толле"
Сотню кипарисов и можжевельников высадят в Бахчисарае на берегу водохранилища
Читать полностью