Министр образования Бурятии подал заявление об отставке

ТАСС, 2 апреля. Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов в пятницу подал заявление об отставке, сообщила пресс-служба главы Бурятии.

25 марта в Минобразования региона, а также в комитете по образованию администрации Улан-Удэ прошли обыски. Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, поводом стало уголовное дело в отношении руководителя юридического лица, которого подозревают в хищении субсидии на развитие системы дошкольного образования.

"Баир Жалсанов написал на имя главы Бурятии прошение об отставке по собственному желанию. В своем заявлении он выразил уверенность в объективном и справедливом рассмотрении всех обстоятельств дела следствием, заверил, что работал честно и добросовестно. Поскольку на сегодня официальной информации от МВД нет, Алексей Цыденов наложил резолюцию: "Оформить отпуск без содержания до выяснения ситуации", - говорится в сообщении.