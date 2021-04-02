"Восприняли как первоапрельскую шутку": врачи из Благовещенска об операции во время пожара

Бригада медиков кардиохирургического центра в Благовещенске провела сложнейшую операцию на сердце 62-летнему пациенту, пока пожарные тушили здание больницы. О первой реакции на сообщение и решении продолжать работу ТАСС рассказали сами доктора

У сердечно-сосудистого хирурга Валентина Филатова с утра в плане стояло 14 операций. Из-за пожара больше половины из них пришлось перенести, но одна операция запомнится ему надолго — спасать жизнь пациенту пришлось в условиях ЧП: у здания клиники горела крыша, пожарные заливали ее водой, а из помещений экстренно выносили дорогостоящее медицинское оборудование, документы и мебель. В это время Филатов и его коллеги "заводили" сердце пациента. "О пожаре нам сообщили в устной форме, и, честно говоря, бригада восприняла это как первоапрельскую шутку. Да, несмотря на то, что сегодня второе апреля. Признаков пожара не было: запах дыма еще не ощущался, возгораний мы видеть не могли, так как операционная расположена на первом этаже. Поверили, когда за окном услышали звук сирены", — рассказал Филатов.

Описание Валентин Филатов © Екатерина Киселева/ТАСС

"Сигнал" о ЧП подала и аппаратура: техника автоматически переключилась на аварийный режим, что позволило не прерывать действия медиков. Перебой со светом мог быть смертельным, поскольку на время операции сердце больного остановили, а его самого подключили к системе искусственного кровообращения. Чуть позже для надежности пожарные и спасатели выделили для оборудования генераторы. Без остановки Бригаде врачей предстояло произвести аортокоронарное шунтирование, обычно такая операция длится от четырех до пяти часов. Пожар застал медиков в самый разгар процесса. Около полутора часов специалисты работали в экстремальных условиях, сохраняя спокойствие и хладнокровие, пока снаружи пожарные и спасатели усмиряли огонь. Последние, к слову, проявляли хирургическую точность, чтобы не залить помещение операционной. "К моменту начала пожара мы приступили к основному этапу операции на сердце, то есть приостановить процесс было невозможно. Оперативно решили, что будем продолжать, мои мысли были только о пациенте", — признался кардиохирург. Запасной план действий прокручивал в голове анестезиолог-реаниматолог с 36-летним стажем Виктор Никитин. Он понимал, что если операция затянется и нужно будет экстренно транспортировать пациента, то это можно будет сделать через окно.

Описание Эвакуация пациента из здания кардиохирургического центра © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области/ТАСС

"Мы постоянно держали связь с руководством центра, наметили план эвакуации пациента. То есть кроме основных операционных действий мы решали оперативные вопросы. Бригада сработала очень профессионально", — отметил Никитин. Экстренная ситуация позволила провести операцию в предельно сжатые сроки. Медики отмечают, что действия, и так отработанные до автоматизма, в этой ситуации как будто ускорились. Новая жизнь Запасной план так и не реализовался: после операции пожарные согласовали "зеленый коридор" по территории медучреждения, и прооперированный пациент на каталке был перемещен в спецтранспорт, который доставил его в Амурскую областную клиническую больницу. Отойдя от наркоза, мужчина с новым сердцем проснулся в новом медучреждении. Медики спокойны — его жизни ничего не угрожает. "Мы привыкли к стрессовым ситуациям и выполняли свое дело как надо. Особого героизма в действиях не видел, больше всего волновался за пациента, и других мыслей не было. Хочу сказать, что перед операцией мы беседуем с пациентом, и если пациент доверяет свою жизнь, то мы должны за эту жизнь отвечать и сделать все, чтобы ее сохранить", — сказал Никитин. Когда Филатов вышел из операционной, не поверил своим глазам. "Вошел во здравии, вышел — как в фильме про апокалипсис: горящие обломки, все залито водой", — описал увиденное медик.

Оправившись от случившегося, врачи первым делом связались со своими родственниками, которые не могли дозвониться до них. Ближе к вечеру от журналистов они узнали, что за проведение операции при ЧП губернатор области Василий Орлов дал поручение о награждении. Отреагировали скромно — улыбнулись и пожали плечами. Позже из Москвы пришла благодарность министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, известный доктор Леонид Рошаль предложил вручить медикам государственные награды.

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