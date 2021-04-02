Ледоход на реках Архангельской области ожидается до двух недель раньше обычного

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Начало ледохода на реках Архангельской области ожидается от пяти дней до двух недель раньше среднемноголетних значений, сообщила ТАСС в пятницу начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Наталья Белихина.

"В этом году от пяти дней до двух недель раньше среднемноголетних значений прогнозируется начало ледохода на реках Архангельской области", - сказала Белихина.

Обычно в верховьях Северной Двины подвижки льда начинаются в конце второй декады апреля. Подход льда к Архангельску в этом году ожидается 27 апреля. По данным Севгидромета, в среднем ледоход подходит к Архангельску 3 мая.

Несмотря на длительный период морозов, которые в январе и феврале в регионе достигали 35-40 градусов, толщина льда на реках соответствует средним значениям и даже ниже. "Мы даем [прогноз], что уровни воды при прохождении ледохода ожидаются ниже среднемноголетних значений. В случае формирования затора в каких-либо местах уровни могут быть выше и могут достигнуть отметки неблагоприятного явления", - добавила собеседница агентства.

В 2020 году ледоход в Архангельской области прошел без серьезных осложнений, но после него началось резкое потепление и пошли дожди. В сочетании с половодьем это привело к подтоплению населенных пунктов более чем в десяти районах и 180 участков дорог.

Прогноз по Ненецкому АО и Мурманску

Прохождение ледохода на реках Ненецкого автономного округа (НАО) ожидается значительно раньше обычных сроков, в среднем на 10-14 дней. "В Ненецком округе по всей территории максимальное отклонение в сторону ранних сроков: 10 дней, две недели и даже больше. Если брать Печору в районе Нарьян-Мара, то там ледоход ожидается на 10 дней раньше среднемноголетних значений: 17 мая, по норме лед к Нарьян-Мару обычно подходит 27 мая", - сказала Белихина. Как отметила собеседница агентства, толщина льда на Печоре соответствует среднемноголетним значениям.

Ледоход на реках Мурманской области ожидается в первой декаде мая. По прогнозу, вскрытие рек и пики половодья будут проходить на 8-16 дней раньше обычных сроков. На борьбу с весенним паводком в Мурманской области направят почти 6 тысяч человек и более тысячи единиц техники. "Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в период весеннего паводка планируется привлечь силы и средства функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области в составе 5 887 человек, 1 262 единиц техники", - рассказал ТАСС начальник управления ГО и защиты населения регионального МЧС Константин Хорошилов.

Интенсивное таяние снега в Мурманской области, увеличение водности рек и притока воды в водохранилища ожидается в последней декаде апреля, на реках северо-востока области и на горных реках - в первой декаде мая.

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