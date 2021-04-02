В Архангельской области начали разрабатывать кадровую стратегию региона

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Кадровую стратегию Архангельской области начали формировать в регионе, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале в пятницу.

"Приступаем к разработке кадровой стратегии Архангельской области. <...> Первым этапом разработки стратегии станет кадровый аудит. Выявить потребность в специалистах, сформировать государственный заказ для учреждений профобразования и вузов нужно, чтобы в том числе гарантировать будущим студентам последующее трудоустройство. Договорились, что учебные заведения предложат варианты создания профильных классов в районных школах, а главы муниципалитетов обеспечат непрерывное сопровождение студентов на протяжении всего периода их профподготовки", - написал Цыбульский.

Он отметил, что горизонт планирования - ближайшие 10 лет. Перед вузами региона стоит задача - адаптировать свои программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов под задачи разработанной стратегии.

Как отметила в ходе заседания Совета глав муниципальных образований региона ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова, значительная часть абитуриентов из районов, поступающих в СГМУ, с трудом конкурирует с городскими сверстниками. Решить проблему можно через формирование профильных классов и даже небольших групп. Университет готов оказать содействие в организации их образовательного процесса, в том числе посредством интернета. Такие классы также можно создать на площадках "Точек роста".

Нужны узкие специалисты

Предприятия, расположенные в арктических регионах, нуждаются в специалистах по узким направлениям, а также в IT-специалистах, рассказал ТАСС генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский на V Арктической HR-конференции, которая прошла в Архангельске в пятницу. "На сегодняшний день [работодателями в Арктике] более востребована узкая предметность. Если промышленное предприятие, то обычно требуется узкая специальность. Немалые усилия прикладываются к бережливому производству с точки зрения производительности труда на большинстве средних и крупных предприятий, большое внимание уделяется цифровизации. Бизнес, особенно крупный, с такими запросами приходит", - сказал Заборский.

Тема конференции 2021 года - карьерное развитие: возможности взаимодействия с университетами. Как пояснила ТАСС проректор по образовательной деятельности Северного Арктического федерального университета Людмила Морозова, сейчас вуз выстраивает отношения с потенциальными работодателями выпускников таким образом, чтобы как можно больше кадров готовить "под заказ". По ее словам, наиболее активны по целевой подготовке студентов предприятия ОСК: "Севмашпредприятие" и Центр судоремонта "Звездочка".

Ряд программ сделан под предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. "Архангельский ЦБК, с которым мы работаем очень плотно. Он включен не только с точки зрения поиска персонала, а когда мы разрабатывали собственные образовательные стандарты, специалисты АЦБК были в этой рабочей группе, например, для химтехнологов, они диктовали, чему мы должны научить, как мы должны научить. Они на своем предприятии создали базовую кафедру, - отметила Морозова. - Следом за АЦБК к нам пришел "Илим" (АО "Группа "Илим", в Архангельской области находится одно из предприятий компании - Котласский ЦБК - прим. ТАСС), который сейчас тоже включен в эту деятельность".

Как отметила административный директор АО "Архангельский ЦБК" Ольга Саввина, разрабатываются точечные программы по направлениям, которые наиболее востребованы на предприятии: технологи целлюлозно-бумажной промышленности, механики, автоматизация на производстве, IT-специалисты. "По этим направлениям мы подключаемся точечно, специальная есть программа, где с третьего-четвертого курсов мы отбираем студентов, у которых есть желание, есть хорошие базовые знания, мы выплачиваем им именные стипендии, предлагаем участие в проектных программах. За ними обязательно закрепляется наставник", - сказала она.

Как пояснила Морозова, университет работает с предприятиями по профориентации школьников. "Сейчас предприятия начинают понимать, что нужно включиться не просто на этапе обучения студентов, но и на этапе профориентации школьников, чтобы они выбирали эти направления подготовки. На этой неделе стартовал большой проект с Группой компаний "Титан" по профориентации школьников на направления подготовки лесопромышленного комплекса. И представители группы компаний, и представители университета выезжают по разным районам области и рассказывают, что такое лесные профессии", - добавила она.