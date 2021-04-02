В горах Ингушетии в заповедной зоне обнаружили три подземных средневековых склепа

МАГАС, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника обнаружили в горах Ингушетии на территории заповедной зоны три средневековых подземных склепа, которые будут включены в перечень объектов культурного наследия региона. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы заповедника.

"Сотрудниками музея-заповедника в ходе внепланового выезда в Джейрахский район в черте поселка Нижний Оздик выявлены ранее не учтенные наукой три подземных, хорошо сохранившихся склепа, предположительно, периода средневековья. Подземные сооружения расположены близко друг к другу, по одной прямой линии, в 465 м северо-восточнее комплекса, на границе с селением Лейми. Вход внутрь склепов находится с южной стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщается, обнаруженные сооружения в дальнейшем будут изучены более детально.

"В случае соответствия критериям историко-культурной ценности объекта, склепы будут включены в перечень выявленных объектов культурного наследия республики и введены в научный оборот. Поскольку объекты находятся в границах территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, они подлежат государственной охране", - добавили в пресс-службе.

Занимающий 65 тыс. га Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.