В Саратовской области подтопило семь частных домов

ТАСС, 4 апреля. Подтопление семи частных домов и четырех придомовых участков произошло в населенном пункте Базарный-Карабулак Саратовской области в воскресенье, два человека эвакуированы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня, 4 апреля, в 15:20 мск в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области поступило сообщение о том, что произошло подтопление семи частных домов и четырех придворовых участков в р. п. Базарный-Карабулак. Предположительно произошел размыв насыпи сельскохозяйственного пруда", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, эвакуированы два человека (детей среди них нет). Во время инцидента никто не пострадал. Подготовлен пункт временного размещения. В сообщении уточняется, что по данным на 16:00 мск уровень воды снижается. На месте работает оперативная группа регионального главка МЧС.