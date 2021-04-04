Авиакомпания Таджикистана выполнила первый регулярный рейс из Душанбе в Москву

ДУШАНБЕ, 4 апреля. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Somon Air выполнила первый регулярный рейс из Душанбе в Москву после возобновления авиасообщения, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-центре авиаперевозчика.

"Авиакомпания Somon Air благополучно осуществила свой первый регулярный рейс по маршруту Душанбе - Москва 4 апреля", - сказали в авиакомпании. По ее данным, из Душанбе в Москву вылетели 184 пассажира, включая граждан Таджикистана. В пресс-центре уточнили, что ближайший регулярный полет таджикский авиаперевозчик выполнит 6 апреля. Отмечается, что стоимость билета по данному маршруту составляет 439$.

Россия с 1 апреля 2021 года на взаимной основе возобновит регулярное международное авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Согласно решению федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ рейсы будут выполняться один раз в неделю. По данным Агентства гражданской авиации, с открытием авиасообщения между Россией и Таджикистаном назначенные авиаперевозчики с обеих сторон начнут выполнять регулярные рейсы между Душанбе и Москвой: по пятницам российской авиакомпанией UTair, а по вторникам таджикистанским авиаперевозчиком Somon Air.

После возобновления авиасообщения, UTair выполнила полет по маршруту Москва - Душанбе в ночь на 3 апреля, однако обратно рейс отправился в российскую столицу без граждан Таджикистана из-за процесса согласования технических деталей с российской стороны. Таджикские авиавласти прокомментировали ситуацию и пояснили, что все пассажиры, которые не смогли вылететь из Душанбе в Москву рейсом авиакомпании UTair, смогут беспрепятственно вылететь 9 апреля этим же бортом.