На Дальнем Востоке действуют лесные пожары на площади более 500 га

ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных подразделений за прошедшие сутки потушили 17 лесных пожаров на площади 963 га. На Дальнем Востоке утром в понедельник продолжают действовать еще 14 лесных пожаров на площади 522 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 4 апреля 2021 в России ликвидированы 17 лесных пожаров на площади 936 га. На 00:00 мск 5 апреля 2021 г. на территории Российской Федерации действовали 14 лесных пожаров на площади 522 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении ведомства.

Все действующие пожары, по данным Авиалесоохраны, находятся в регионах Дальнего Востока. Так, один пожар на землях лесного фонда на площади 300 га действует в Амурской области. Еще семь пожаров на 151 га - в Хабаровском крае, три пожара на 25 га - в Еврейской автономной области. По одному пожару действуют в Забайкальском крае (22 га), Приморском крае (10 га на землях обороны и безопасности) и в Республике Бурятии (14 га землях особо охраняемых природных территорий).

На тушении задействованы 304 человека и 68 единиц техники. Особый противопожарный режим действует в трех субъектах РФ: в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края и в 15 районах Амурской области. Пожароопасный сезон открыт в 24 субъектах Российской Федерации.