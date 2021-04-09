Личная миссия. Иркутская экоактивистка надеется убрать весь мусор с берегов Байкала

Надежда Николаева 10 лет очищает от хлама берега Байкала. За это время она смогла сделать своими единомышленниками шесть тысяч человек со всей России — волонтеров и благотворителей. Общими усилиями они вывезли свыше 20 тыс. мешков мусора и ликвидировали восемь нелегальных свалок. Приведя в относительно чистое состояние западное побережье Байкала, Надежда и ее сторонники расширили географию и в 2020 году взяли под свою опеку еще и берег восточный

Мусор вместо грибов Профессионально с экологией Надежда никогда связана не была. По первому образованию она технолог швейного производства, по второму — экономист. В 2007 году начала заниматься бизнесом. Сначала владела сетью мастерских по ремонту одежды в Иркутске, а в 2011 году открыла экскурсионное бюро на Ольхоне — единственном населенном острове на Байкале. Тогда турмаршруты на Ольхон как раз набирали популярность. С того же 2011 года параллельно с бизнесом Надежда стала активно заниматься общественной работой. Сначала захотелось очистить лес, в котором из-за куч мусора пропали не только живописные виды, но и грибы. "Я выросла на Ольхоне в поселке Хужир. С бабушкой мы всегда ходили по грибы. Тогда туристов еще не было. За околицу выходишь — и сразу море рыжиков. Потом я уехала в Иркутск, поступила в институт, родила детей. А когда вернулась на Ольхон, открыв там экскурсионное бюро, однажды пошла в лес по грибы. Вы не поверите, что там было. Сплошным слоем все завалено мусором. Какие там грибы!" — вспоминает Надежда.

Описание Начав когда-то с леса, Надежда Николаева не остановилась и вычистила все западное побережье Байкала (впереди — восточное) © Общественная организация "Мой Байкал"

В одиночку собрать мусор ей, конечно, было не под силу, и Надежда обратилась за помощью к одному из иркутских журналистов. Тот написал пресс-релиз и сделал рассылку по редакциям СМИ, чтобы те проинформировали население. Так удалось найти волонтеров. "И мне начали обрывать телефон, — улыбается Надежда. — Я в первый же год привезла сюда на уборку мусора 100 волонтеров. Плюс немного местные подключались". В 2012 году сделали еще один выезд и, таким образом, лес почистили. Сейчас у Надежды есть цель: очистить все побережье, потому что проблема мусора на Байкале, который находится под охраной ЮНЕСКО, приняла глобальный характер. Причина не только в растущем турпотоке и безответственном поведении туристов, но и в отсутствии развитой инфраструктуры для сбора отходов. Борьба за чистоту озера настолько поглотила женщину, что она ушла из бизнеса и с 2016 года полностью посвятила себя общественной работе. Зарегистрировала некоммерческую организацию "Мой Байкал" и сосредоточилась на участии в грантовых конкурсах, проведении экологических акций и экологическом просвещении населения. В этом помогают пять официальных сотрудников и несколько привлеченных специалистов. Борьба со свалками С 2013 года Надежда проводит акцию "Праздник чистоты" — на пять дней привозит на Байкал команду волонтеров, и вместе они убирают мусор с побережья, а в свободное от уборки время устраивают мастер-классы, творческие вечера, ходят на экскурсии. Сначала проводила по две акции в год, в 2020-м — уже шесть. В 2013–2014 годах волонтеры ликвидировали первую в истории акции нелегальную свалку — на Ольхоне в местности Ялга, где коса отделяет от Байкала часть акватории и образует озерцо, в котором прогревается вода. Туда часто ездят любители рыбалки.

Описание Собранный мусор на острове Ольхон, 2016 год © Владимир Байкальский/ТАСС

"Если сейчас приехать на место бывшей свалки в Ялге, там ковыль растет и вообще не видно, что когда-то была свалка. Просто красивый вид. Огромные объемы мусора вывезли. И многие из тех, кто недавно переехал жить на Ольхон, говорят: "Что вы врете? Здесь никогда не было свалки!" — смеется Надежда. Момент, когда на Ольхоне стало чисто, наступил примерно четыре года назад. Туристы, которые давно и часто ездят на остров, замечают изменения. Тогда основные усилия волонтеры стали направлять на другие точки — например, два года они убирали мусор с берегов Куркутского залива. Теперь туристы приезжают в чистое место, а когда-то это была большая мусорка. "Конец июля — начало августа. Самый разгар туристического сезона. Что я там увидела? Вот палатка стоит и рядом такого же размера куча мусора. Летают мухи, коровы ходят и эти кучи растаскивают, едят. И так все побережье: палатка, куча, палатка, куча, — вспоминает Надежда ситуацию на заливе. — Приехали москвичи снимать музыкальный клип и не могли найти место, где бы открывался красивый вид на Байкал. Пришлось им ехать снимать в Сарму (поселок на берегу Байкала — прим. ТАСС)". Ситуацию на каждой приведенной в порядок территории Надежда и ее помощники мониторят и отмечают, что многие туристы, когда видят изменения, меняют отношение к природе и меньше мусорят. Мусор и принципы За 10 лет волонтеры прошли все западное побережье Байкала. Конечно, нельзя сказать, что его полностью очистили, проблемные места еще есть. Но сделать удалось много. Было собрано более 20 тыс. мешков, или 190 грузовиков, мусора. Удалось ликвидировать восемь нелегальных свалок. С 2020 года волонтеры стали наводить порядок и на восточном берегу — в Республике Бурятия. У байкальских экоактивистов есть несколько принципов, по которым они выбирают места для уборки. "Во-первых, мы не убираем там, где продолжают мусорить. Во-вторых, мы смотрим, идут ли нам навстречу местные власти. Потому что если администрации это не особо интересно, то нет гарантии, что свалка не появится снова. Конечно, мы также смотрим логистику, доступность места", — объясняет Николаева.

Описание Многие ездят на "Праздник чистоты" уже сложившимися бригадами, некоторые — с первой акции © Общественная организация "Мой Байкал"

С самого начала экоактивисты практиковали раздельный сбор мусора и за годы проведения акции отдали на переработку три тонны вторсырья. Однако до недавних пор отсортированные отходы вывозили на полигон, а уже его работники отправляли их переработчикам. Но в прошлом году появился партнер — одна из иркутских компаний, — который отправил к волонтерам грузовик и сам забрал вторсырье. Из мусора, собранного в байкальском поселке Бугульдейка, изготовили партию черепицы. От детсадовца до певицы Костяк волонтеров, помогающих Надежде, — жители разных уголков Иркутской области. В последние годы их "армия" все чаще пополняется и жителями других городов России. Прилетают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, с Урала. Одна поездка дает волонтеру несколько возможностей. "Во-первых, это возможность приехать на Байкал, отдохнуть от города на берегу уникального озера. Во-вторых, это интересная тусовка, общение. В-третьих, это реальная помощь. Все вместе это очень классно работает", — объясняет Надежда. Добровольцы находят друзей и даже учатся самоорганизации и принятию решений. Надежда рассказывает, что если волонтеров что-то не устраивает в организации уборки или происходит форс-мажор, они могут предлагать идеи и действовать по своему усмотрению. Чтобы ни у кого не было соблазна отказаться от поездки в самый последний момент, нарушив все планы организаторов, введен сбор — 2 тыс. рублей на взрослого и 1 тыс. рублей на ребенка. Других мер не требуется. Поначалу Надежда пыталась регламентировать акции, расписывать каждый день по часам для эффективного управления, но волонтеры сказали, что такой формальный подход лишает их дружеской атмосферы. От этой практики ушли, и оказалось, что все самостоятельно способны себя организовать. Сами в шесть утра выходят на зарядку, потом убирают мусор, а вечером распределяются по мастер-классам или мини-концертам, которые сами же и проводят.

Описание Единомышленники Николаевой — это уже шесть тысяч человек со всей России, волонтеры и благотворители © Общественная организация "Мой Байкал"

Сейчас волонтерский костяк — две тысячи человек. Среди них есть те, кто ездит с первого года проведения "Праздника чистоты". Если посчитать еще и партнеров, которые оказывали или продолжают оказывать помощь в организации мероприятия, а это власти, бизнес, правление Прибайкальского национального парка, то получится, что Николаевой удалось приобщить к своей деятельности шесть тысяч человек. Некоторые коммерческие компании не только выделяют грузовики, автобусы, инвентарь, деньги, но и отправляют на уборку своих сотрудников. А турбазы предоставляют жилье по символической цене, благодаря чему волонтеры живут не в палатках, а в комфортных условиях. Волонтеры — люди разных возрастов и социальных статусов — врачи, предприниматели, пенсионеры, писатели, продавцы и даже оперная певица. Многие ездят на "Праздник чистоты" уже сложившимися бригадами. Есть даже бригада детсадовцев из поселка Баяндай, а из Ангарска приезжает команда общества инвалидов. Некоторые бригады и сами, не в рамках акции, устраивают на Байкале субботники. Проекты экопросвещения Получив 5,2 млн рублей президентского гранта, с этого года Надежда стала плотнее заниматься экологическим просвещением: акции "Праздник чистоты" будут проводиться в формате фестивалей — к уборке мусора добавится больше обучающих мероприятий: лекций, мастер-классов, нетворкингов на экологические темы. Таких фестивалей в этом году планируется провести два.

Описание Контейнер для раздельного сбора мусора на острове Ольхон © Lena Si/Shutterstock/Fotodom