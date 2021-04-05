Одну из улиц Грозного переименовали в честь наследного принца эмирата Абу-Даби

ГРОЗНЫЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Улицу Индустриальная в Грозном переименовали в честь наследного принца эмирата Абу-Даби - Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна.

В торжественной церемонии открытия стелы приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и посол эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Мне вдвойне приятно, что одна улиц столицы нашей республики удостоена чести носить имя моего дорогого брата, наследного принца Шейх Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна. Он является другом для всего чеченского народа и вносит большой вклад в развитие экономики региона. Это не первый символ дружбы между нашими народами. В 2011 году мы открыли школу хафизов в Гудермесе и назвали ее в честь первого президента ОАЭ", - отметил в своем выступлении Кадыров.

В свою очередь посол поблагодарил руководство региона и отметил, что отношения между ОАЭ и Чеченской Республикой вышли на новый уровень. "Для нас имеет большое значение высокое признание руководством республики и жителями, выдающейся личности в лице Шейх Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна. Между ним и президентом РФ, а также руководством Чеченской Республики сложилсь теплые, доверительные и братские отношения. Без всяких сомнений сегодняшнее событие придаст значительный импульс для дальнейшего укрепления двухсторонних отношений между нашими странами и народами", - сказал аль-Джабер.

Посол ОАЭ прибыл с рабочим визитом в Чечню в воскресенье. Он планирует посетить площадку строительства международного университета в Грозном, курорт "Ведучи", а также обсудить инвестиционную политику с председателем правительства региона Муслимом Хучиевым.

В 2020 году улицу Индустриальную полностью реконструировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", расширив дорогу до шести полос. Кроме того, на протяжении всего участка заменили коммуникации, установили дорожные знаки.