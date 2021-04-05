Арт-объект построят на территории туркластера "Лена" в Якутии в 2021 году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Арт-объект "Священный табун мифических лошадей", детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда", объекты сервисного обслуживания построят на территории туристического кластера "Лена" в Республике Саха (Якутия) в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве региона при президенте РФ.

"На территории [туристско-рекреационного кластера "Лена"] в 2021 году будет возведен круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда" на три тысячи мест, арт-объект "Священный табун мифических лошадей" и другие объекты, в том числе сервисные (объекты питания, размещения, автозаправки, магазины)", - сказано в сообщении.

Согласно данным правительства Якутии, в 2020 году проект туркластера стал финалистом конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России и вошел в топ-36. Проект "Лена" включает в себя такие туристические объекты Хангаласского района как питомник бизонов "Усть Буотама", песчаные дюны "Тукуланы", ледник "Булуус", водопады "Курулуур", скалы "Турук Хайа", туристско-рекреационный кластер "Северная мозаика". Площадь туркластера составляет 292 тыс. га начиная от Табагинского мыса заканчивая национальным парком "Ленские столбы".

Как отметили в представительстве республики, граница туркластера проходит через населенные пункты и туристические объекты, расположенные вдоль оси реки Лена. Объекты туристической инфраструктуры круглогодично обеспечены транспортной системой от Якутска до парка "Ленские столбы", который является всемирного наследия ЮНЕСКО и имеют статус национального парка России.

Кроме того, в 2025 году на территории планируется завершение строительства одного из крупнейших объектов транспортной инфраструктуры - Ленского моста, который свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Проект призван повысить транспортную доступность для населения региона с 21 до 70%. Открытие Ленского моста, подчеркнули в представительстве, позволит расширить перечень объектов инфраструктуры и увеличит количество туристов.