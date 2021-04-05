Фестиваль снежных видов спорта и музыки открылся на Красной Поляне в Сочи

СОЧИ, 5 апреля. /ТАСС/. Спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp в понедельник открылся в самом большом сноупарке России в Красной Поляне. Ожидается, что в фестивале, который продлится до 11 апреля, примут участие около 1 тысячи любителей зимних экстремальных видов спорта, сказали ТАСС в пресс-службе курорта.

"На курорте Красная Поляна стартовал спортивно-музыкальный фестиваль в горах - Happy Hour Camp. Фестиваль представил самый большой сноупарк страны площадью 30 тыс. квадратных метров на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, - сообщил представитель Красной Поляны. - Всего ожидается порядка 1 тыс. участников, купивших туры на неделю и ближайший уик-энд".

В связи с погодными условиями в Красной Поляне, где в понедельник было по-настоящему снежно, открытие прошло в камерной обстановке, отметили в пресс-службе. В церемонии приняли участие несколько сотен человек - настоящих фанатов горных видов спорта и зимней атмосферы.

Хэдлайнерами фестиваля стали звезды зимнего экстрима, которые в ближайшие дни проведут мастер-классы и примут участие в уникальных соревнованиях, а также известные артисты Feduk и Cream Soda.

Во время фестиваля любители экстремальных зимних видов спорта повысят свои навыки катания на лыжах и сноуборде в компании профессионалов - Миши Матвеева, Александра Смелова, Евгения "Жун" Иванова, Оли Смешливой и Алексея Соболева. Как отметили в пресс-службе курорта, каждый из спортсменов получит опыт, благодаря которому в будущем сам сможет стать настоящей звездой спорта.