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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Угроза цунами не объявлялась

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки, сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, ночью было зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива на расстоянии 372 км северо-восточнее города Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась. Звонков в экстренные и диспетчерские службы от местных жителей не поступало.

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