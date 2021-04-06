Рейс из Красноселькупа в Тюмень будет выполняться два раза в неделю

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Число рейсов из Красноселькупа (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Тюмень будет увеличено в два раза. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, этот маршрут пользуется популярностью среди местных жителей.

"Частота рейсов по маршруту Красноселькуп - Тюмень увеличена до двух раз в неделю. Дни вылета - понедельник и пятница", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в конце 2020 года были завершены работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Красноселькуп. В декабре прошлого года был выполнен первый технический рейс из Красноселькупа, что позволило подтвердить возможность приема воздушных судов на новой полосе. А первый с 2021 года пассажирский рейс из Красноселькупа был выполнен 5 февраля. Полеты выполнялись один раз в неделю.

"Этот маршрут у жителей пользуется популярностью. Билеты на некоторые даты раскуплены полностью. Если и дальше так продолжится, то на летнее время увеличим частоту рейсов до трех раз в неделю. Маршрут субсидируется из окружного бюджета, цена за билет составляет 7 тыс. рублей без учета агентских сборов", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Дениса Редькина.

По маршруту Красноселькуп - Тюмень летает самолет Ан-24 авиакомпании Utair. Ранее ямальцам приходилось добираться до Тюмени с пересадками, времени на дорогу уходило около семи часов. Сейчас же благодаря прямому авиасообщению в Тюмени можно оказаться уже через три часа и 20 минут.