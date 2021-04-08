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Штормовое предупреждение объявлено в водной акватории у берегов Камчатки из-за циклона

В регионе ожидается ветер с порывами до 47 м/с

ТАСС, 8 апреля. Синоптики в четверг объявили штормовое предупреждение в водной акватории у берегов полуострова Камчатка в связи с приближающимся к региону циклоном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного краевого управления МЧС России.

"В акваториях Тихого океана и Охотского моря объявлено штормовое предупреждение [по данным камчатских синоптиков]", - рассказали в МЧС.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Камчатского края, сегодня вечером на юго-западном и юго-восточном побережьях полуострова ожидается ветер скоростью до 25-30 м/с, порывами до 45-47 м/с. В акватории Охотского моря прогнозируется ветер скоростью до 35-38 м/с. В акватории северо-западной части Тихого океана ожидаются осадки, ветер скоростью до 35-38 м/с, ураган и снижение видимости до 500 м. Такая погода там сохранится и в течение ночи на 9 апреля, а затем переместится в другие районы.

Ранее краевое управление МЧС сообщало об объявленном экстренном предупреждении на суше на 8-9 апреля. Начиная со второй половины дня четверга, под влияние атмосферного вихря на полуострове попадут Алеутский муниципальный округ, Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий, Карагинский, Олюторский, Мильковский, Елизовский районы, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа. В пятницу, 9 апреля, циклон продолжит оказывать остаточное влияние на погоду в регионе. Сейчас в регионе идет снег, ветер пока слабый.

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