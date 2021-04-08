Движение транспорта возобновили на дороге на западе Красноярского края после подтопления

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта возобновлено на дороге в Ужурском районе на западе Красноярского края, которая была подтоплена накануне. Об этом в четверг сообщила в среду пресс-служба регионального управления автодорог (Крудор).

Как сообщалось в среду, в результате паводков была закрыта единственная дорога к поселку Белая Роща. Глубина переливов через проезжую часть достигала полуметра.

"В Ужурском районе для движения транспорта открыт подъезд к Белой Роще. В настоящий момент талая вода ушла, дорога находится в проезжем состоянии", - сообщили в Крудоре.

В Красноярском крае в начале недели года на территории центральных и южных районов установилась аномально теплая погода для региона, дневная температура воздуха достигает 18 градусов тепла, интенсивно тает снег. В Красноярске из-за повышения уровня реки Бугач были подтоплены пять частных домов, эвакуированы четыре человека, в том числе два ребенка.