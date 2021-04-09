Особый противопожарный режим ввели еще в трех субъектах России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Количество субъектов Российской Федерации, где введен особый противопожарный режим (ОПР), выросло с трех до шести, сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. На утро 9 апреля действуют восемь лесных пожаров на площади 147 га. Сутками ранее действовали четыре пожара на площади 73 га, а ОПР был введен в Амурской области, Краснодарском и Забайкальском краях.

"Введен ОПР в шести субъектах Российской Федерации: на всей территории Еврейской АО, в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края, в четырех районах Республики Алтай, в 15 районах Амурской области, в одном районе Хабаровского края. На 00:00 мск 09 апреля 2021 г. на территории Российской Федерации действовали 8 лесных пожаров на площади 147 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Действующими остаются два лесных пожара на площади 75 га в Приморском крае, два пожара на площади 39 га в Еврейской АО, один пожар на площади 19 га в Республике Тыва, два пожара на площади 9 га в Хабаровском крае и один пожар на площади 5 га в Забайкальском крае. Задействованы 422 человека, 78 единиц техники, восемь воздушных судов на мониторинге и еще одно на тушении. За прошедшие сутки в России ликвидированы 25 лесных пожаров на площади 635 га.

Пожароопасный сезон открыт в 30 субъектах РФ, режим ЧС нигде не введен.