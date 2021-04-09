Дороги в Приморье освободились от паводковой воды

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Проезд по всем дорогам в Приморском крае восстановлен после небольшого спада уровня воды в реках, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края. Исключением остаются трассы, где ледоход повредил мосты.

Ограничения проезда из-за повреждения двух мостов действуют в Яковлевском и Красноармейском районах. Накануне на главной региональной дороге Артем - Находка - Порт Восточный в районе поселка Артемовский движение из-за переливов осуществлялось по одной полосе. Также был перекрыт проезд на дороге Марьевка - Поляны.

"По информации министерства ГОЧС Приморья, продолжается постепенный приток талых вод в русла рек бассейна Уссури в центральных и северных районах края. На реках бассейна озера Ханка и на реках бассейна Японского моря отмечается преимущественно небольшой спад уровня воды. Специалисты особо подчеркнули, что подтопленных жилых домов, частных подворий и переливов через дороги в Приморском крае на данный момент нет", - говорится в сообщении.

Общий подъем воды весеннего половодья сейчас составляет в верхнем течении рек и на малых водотоках от 0,6 до 1,6 м, в среднем и нижнем течении рек 2,3-3,8 м, на отдельных участках в среднем течении реки Уссури - до 4,1 м.

Ожидается, что весеннее половодье в Приморье в этом году будет более сильным, чем в прошлом, а уровни рек на всей территории поднимутся выше средних многолетних значений на 0,5-1 м. Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за своих погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.