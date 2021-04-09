Занятия во всех школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона

ТАСС, 9 апреля. Все школьники Петропавловска-Камчатского в пятницу утром не пошли на занятия из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Ранее спасатели объявляли на 8-9 апреля штормовое предупреждение на суше и в акваториях Охотского моря и Тихого океана у берегов Камчатки. К полуострову подошел мощный циклон с сильными осадками и ураганным ветром.

"Во всех школах города отменены занятия", - рассказали в мэрии.

Прогноз синоптиков оправдался. Сильный ветер за ночь повредил обшивку и крыши некоторых жилых домов, уличные объекты. Оборваны провода, повалены деревья, некоторые автомобили повреждены пролетавшими камнями и другими предметами. Ограничено движение по нескольким улицам и дорогам. В городе создана оперативная группа по устранению последствий непогоды.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что на 9 апреля объявлено штормовое предупреждение в акватории Берингова моря. Там ожидаются высокие волны, опасные для судов. Опасность на море сохранится до утра 11 апреля.

Из-за циклона ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге местного значения Рыбоконсервный завод-66 - аэропорт Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района. Дорогу закрыли в превентивных целях в связи с ограниченной видимостью, низовой метелью, сильным ветром и работами по снегоочистке.