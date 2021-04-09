Власти Приморья ввели в крае особый противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Приморского края ввели особый противопожарный режим (ОПР) на территории 20 муниципалитетов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Особый противопожарный режим введен на территории 20 муниципальных образований Приморья. Соответствующее распоряжение подписала накануне, 8 апреля, председатель краевого правительства Вера Щербина. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены серьезные штрафы", - говорится в сообщении.

Главам муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности. Речь о запрете пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора. Запрещено также проводить огнеопасные работы. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штрафом для граждан в размере 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц - 20-40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей.

По словам министра лесного хозяйства Приморья Константина Степанова, такой режим обычно длится до середины мая, когда массовое появление новой растительности значительно снижает вероятность распространения огня.

В четверг гидрометцентр Приморья объявил предупреждение о высокой пожарной опасности леса, которое сохранится в восьми районах края до начала следующей недели.