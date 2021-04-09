Обход города Канска построят в Красноярском крае к 2023 году

КРАСНОЯРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор "Енисей") объявило аукцион на продолжение строительства обхода Канска на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Начальная цена контракта составила почти 2,4 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Ранее строительством обхода Канска занималась компания "Сибмост", которая в мае 2020 года была признана банкротом. По данным Росавтодора, в настоящее время выполнено устройство опор моста через реку Кан и 16 водопропускных труб, произведена сборка и надвижка трех пролетных строений, выполнены укрепительные работы входного и выходного русел, на 90 % устроено земляное полотно.

"Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы", - говорится в наименовании закупки.

Согласно документам, планируется построить 18 км трассы, дорога будет иметь две полосы движения с расчетной скоростью 120 км в час. Начало работ запланировано на 1 августа 2021 год, окончание - в октябре 2023 года. Финансирование предполагается из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Росавтодор планирует построить автодороги в обход 18 крупных городов в рамках "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (КПМИ).

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г. предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других.