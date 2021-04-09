В Норильске объявили штормовое предупреждение

НОРИЛЬСК, 9 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается 10 апреля в Норильске, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэрии города.

"С 07:00 (03:00 мск) 10.04.2021 объявляется "Штормовое предупреждение" по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, днем 10 и ночью 11 апреля на юге Таймырского муниципального района ожидается сильный юго-восточный ветер, порывы 20-25 м/с, метель.

Ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера.

В Норильске часто из-за сильного ветра и метели ограничивают движение транспорта по трассе в аэропорт.