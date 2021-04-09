Реконструкцию одного из старейших домов культуры в Ингушетии завершат в 2022 году

МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены завершить реконструкцию дома культуры в Сунже, который является одним из самых старых и крупных в регионе, летом 2022 года к 30-летию республики, говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии.

"Подрядной организацией уже произведены основные работы технического и косметического плана: от замены перекрытий до реставрации стен и пола. Обновлены пожарно-охранная система и электрическая проводка, освещение, звуковая аппаратура, сцена, установлены новые окна, дубовые двери. Планы по реконструкции культурного ансамбля планируется реализовать к 30-летию республики", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также ведется подготовка территории для проведения наружных работ по благоустройству, которые включают в себя существенные изменения: парковая зона, места парковки и аллеи для прогулок посетителей досугового ансамбля.

"Кроме того, власти региона прорабатывают идею строительства по соседству с домом культуры амфитеатра на 350 мест, здесь же разместятся летнее и интернет-кафе, магазин для продажи книг и сувениров. Оснащение нового зала позволит проводить камерные и эстрадные концерты и принимать гастролирующие театральные труппы со всей страны", - уточнили в пресс-службе.

Здание сунженского дома культуры является одним из наиболее крупных досуговых центров республики и самых старых - оно было заложено в 1949 году и достроено в 1956 году. Капитальный ремонт в учреждении за время его эксплуатации проводился всего один раз.